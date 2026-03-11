Inter Miami va por su siguiente Galáctico y es un capitán de Guardiola en Manchester City

Inter Miami vuelve a ser noticia en cuanto al mercado de fichajes se refiere. A lo largo de las últimas horas se ha relacionado al equipo de David Beckham con otra figura del viejo Continente para mediados del año 2026. Termina contrato en el Manchester City de Pep Guardiola y los rumores apuntan a que no recibirá ninguna oferta de renovación. Sería un fichaje de lujo para acompañar a Lionel Messi en el segundo semestre.

Por La Gazzetta dello Sport se hacen eco de los rumores que hablan de que Bernardo Silva dejará Manchester City a finales de temporada. En estos se señala que el centrocampista portugués pronto recibirá ofertas por parte de Inter Miami. Hablamos de un auténtico mito del equipo del norte de Inglaterra e igualmente de un titular indiscutible al que Pep Guardiola ha definido como un futbolista absolutamente capital en sus planes. Se termina una era en el Etihad.

“Es irremplazable. Cuando Bernardo no está, tenemos que jugar con otro sistema“, comentaba Guardiola solo unas semanas atrás. Tras ello explotaron informaciones que hablan de un Bernardo Silva que dejará el club de manera gratuita a mediados de año. Italia apunta que ya cuenta con ofertas. Se habla de Juventus, de Galatasaray, Benfica y hasta de Inter Miami.

Ocurriría a mediados de año y en un contexto donde el equipo de Miami se vería más que favorecido en la operación desde lo económico. Recordemos que las Garzas de la Florida todavía cuentan con una plaza de Designated Player que podrían aplicar en el fichaje del jugador portugués. Si nada se tuerce, se espera que a sus 31 años abandone Manchester City tras la disputa de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA.

Se espera que Bernardo Silva deje Manchester City tras el Mundial: GETTY

Fichado en el año 2017 desde Mónaco, hablamos de un auténtico capitán para Guardiola en el césped. Desde entonces Bernardo Silva ha disputado 445 partidos con los Skyblues. En estos marcó 75 goles y dio 75 asistencias que han sido vitales para ganar un total de 18 títulos entre competiciones nacionales y, por supuesto, internacionales. Inter Miami sigue mirando estrellas desde Europa.

Inter Miami va por el único título que le falta

Arranca la Concachampions con una eliminatoria ante Nashville como visitante. Ahí comenzará el camino de Miami rumbo a la conquista del único título internacional que le queda por ganar al joven proyecto de David Beckham. Hablamos de un torneo donde la regla del gol de visitante todavía se mantiene. Para Javier Mascherano se hace vital salir con vida del primer partido.

“Es un partido de 180 minutos y debemos tratar de no cometer locuras. Todos los partidos hay que ir a ganarlos y entendiendo que si vamos a ir a Nashville a especular es un error, porque tienen gente adelante que hacen mucho daño y la idea es que manejemos el tiempo del partido. Y en una competición en donde el gol de visitante sigue valiendo, tenemos que ir a convertir”, reflexiones del entrenador argentino a solo unas horas de que comience uno de los dos grandes retos que tendrá esta temporada. No nos olvidemos que a mediados de año las Garzas disputarán también la Leagues Cup.

