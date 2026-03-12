Nadie perdió más que Guardiola contra Real Madrid en la Champions

Durante años, Pep Guardiola fue sinónimo de pesadilla para Real Madrid. Sus tiempos en Barcelona recuerdan a un dominio del fútbol español que se trasladó al Santiago Bernabéu con goleadas de peso. La historia es distinta en una Champions League donde el catalán ya es el entrenador que más veces ha sido derrocado por el rey de Europa. Los números no mienten y hablan de una vida más que fría lejos del cambio.

Guardiola ya ha sido derrotado por Real Madrid en Champions en seis ocasiones. Empató en tres y ganó en otras seis. La derrota por 3-0 de anoche en el estadio Santiago Bernabéu por la ida de octavos, con un triplete de Federico Valverde, explica al 100 % las dificultades de Pep en la Copa de Europa y contra el rey de esta. Se dieron diferentes datos que explican una superioridad de los blancos ante su gran rival, que ha mutado para siempre desde su salida de Barcelona en 2012.

Fue una de las peores derrotas de Guardiola al descanso en su carrera. Todo empezó con Real Madrid en 2014 y en las semifinales de la Champions de dicho año. La Casa Blanca se imponía en Múnich por 0-3 al minuto 45. Si bien en la Premier League conjuntos de la talla de Leicester y Liverpool también consiguieron ese resultado antes del descanso, ninguno pudo repetir ante un Pep que nuevamente se encuentra contra las cuerdas y ante el equipo que más veces le ha sacado de la carrera por la Copa de Europa. En rueda de prensa dejó en claro que confía en la remontada, pero que ya es una quimera en todos los sentidos.

“El resultado es contundente, quedan 90 minutos más. Tengo la sensación de que no ha sido tan malo. Ellos en la primera parte han tenido tres ocasiones y nos han hecho tres goles. La sensación de transición siempre la tienen. Pero hemos llegado muchas veces a la línea de fondo, también en la segunda parte. Ha faltado el último pase, han defendido bien, muy solidarios”, reflexiones del catalán después de una jornada negra donde las haya para sus hombres. Tras los primeros 15 minutos de dominio, su plan cayó por todo lo alto y se vio superado por un Real Madrid solidario en defensa. La efectividad de los blancos marca el camino.

Valverde, héroe de una nueva derrota para Guardiola contra Real Madrid: GETTY

La Casa Blanca del fútbol nunca perdió una eliminatoria de la Champions con una ventaja de 3-0 en la ida. En 35 veces de 35 posibles, Real Madrid avanzó a la siguiente fase del certamen cuando se fue del primer asalto con esta ventaja en el marcador. Guardiola se enfrenta nuevamente a su máximo verdugo en Europa con sensaciones más que similares a las que ha venido teniendo desde que todo empezase tras dejar Barcelona en 2012.

Ferland Mendy, el terror de Guardiola

Duró apenas 45 minutos en el césped, pero ni mucho menos necesitó más para confirmar la tendencia. Ferland Mendy explica al 100 % esta nueva rivalidad entre Real Madrid y Manchester City. Se perdió la eliminatoria del año 2023 que terminaría con los de Guardiola avanzando a la final y el partido de diciembre del año pasado. Fueron las únicas ocasiones donde el catalán pudo tanto eliminar como derrotar a los merengues en su cancha desde el 2022.

Mendy, sinónimo de problemas para Guardiola en el Bernabéu: GETTY

Anoche el galo completó otros 90 minutos sin ser regateado por sus rivales. Es algo que ha pasado en seis de los ocho partidos que tiene frente a Manchester City desde que se oficializase su fichaje por Real Madrid. Todos se quedarán con Federico Valverde y un triplete histórico, pero Ferland Mendy volvió a confirmar cómo, cuando las piernas le responden, aquellas valoraciones de Carlo Ancelotti alrededor de su figura como el mejor lateral izquierdo del mundo ni mucho menos parecen tan disparatadas. El próximo martes, la vuelta en el Etihad.

