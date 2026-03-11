Courtois, portero con más asistencias de la historia de la Champions y Real Madrid

Por quinta temporada consecutiva Real Madrid y Manchester City se medirán en las eliminatorias de la UEFA Champions League. Lo harán en un contexto más que distinto al cual tuviese lugar tanto en el mes de diciembre del año 2025 como en febrero del año pasado. Los merengues se encuentran obligados a derrumbar a Pep Guardiola y compañía en una fase de octavos de final donde diferentes activos de la plantilla del primer equipo se juegan su continuidad tras el mes de julio. Thibaut Courtois, la diferencia y no por sus atajadas.

Sobre el minuto 20 el belga pondría un balón en largo para Fede Valverde que el uruguayo terminó mandando al medio del arco tras eludir a Donarumma. Ya lo había hecho con Mbappé en Almaty por la fase de grupos. Nunca en casi 125 años de historia, un guardameta blanco firmó dos asistencias y mucho menos en la misma temporada. Thibaut, letal en los dos arcos. Lleva 3 en total gracias a sus tiempos en Chelsea y Atlético de Madrid.

Los merengues llegan a este compromiso con diferentes bajas y donde se hace imposible no nombrar al delantero francés Kylian Mbappé. También después de una victoria in extremis por la ciudad de Vigo frente al celta que les mantiene con vida en la lucha por la Liga española frente a Barcelona. Nombres como Álvaro carreras, Eder Militao, Rodrygo, Jude Bellingham o Dani Ceballos también se pierden una eliminatoria que para muchos ya supone lo único que separa en este momento a los blancos de una nueva temporada sin títulos. De momento es 2-0 gracias a los goles de Valverde.

Al otro lado del tablero aparece un viejo conocido como Guardiola. Uno que intentará derrumbar por fin al estado de Santiago Bernabéu en partidos consecutivos por primera vez desde el año 2011. Su Manchester City ha vuelto a pelear en la Premier League tras los fichajes de Semenyo y Marc Guehi, fichas vitales para un primer asalto en el estadio de Santiago Bernabéu donde ya sus futbolistas ganaron en el mes de diciembre por marcador de 1-2.

Valverde puso el 1-0 a pase de Courtois: GETTY

Desde la previa se preveía un ambiente enrarecido en el estadio Santiago Bernabéu. No es común que a estas alturas del año al conjunto blanco le sobren entradas o tiquetes para sus partidos oficiales. Mucho más cuando hablamos de una semana de Champions donde el himno de las orejona supone más que cualquier otro título en la capital española. Arrancan una serie de días absolutamente decisivos para saber en qué punto se encuentra la plantilla de Álvaro Arbeloa para pelear por los dos títulos que le quedan enfrente. Tras este choque habrá que recibir al Elche el día fin de semana, viajar a Manchester para enfrentarse con el City y cerrar todo antes del parón de selecciones frente al Atlético de Madrid en el Bernabéu. De momento y hasta nuevo aviso, Courtois salva al Madrid, pero no es su arco.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

Thibaut Courtois registra dos asistencias en la temporada, hito histórico para un portero del Real Madrid .

registra dos asistencias en la temporada, hito histórico para un portero del . El conjunto merengue vence 2-0 al Manchester City con goles del uruguayo Fede Valverde .

al Manchester City con goles del uruguayo . Los fichajes Semenyo y Marc Guehi refuerzan al equipo de Pep Guardiola en esta eliminatoria.

ver también Klopp y hasta un ex Barcelona: Pochettino compite con 5 entrenadores para llegar al Real Madrid tras el Mundial