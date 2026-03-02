El conflicto en Medio Oriente afecta tanto a Lionel Messi como a Cristiano Ronaldo

El conflicto que se desató en los últimos días entre Estados Unidos, Irán y otros países de Medio Oriente como Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, complicaron, entre otras cosas, el cronograma de las competencias del fútbol en la zona, algo que arrastra la agenda tanto de Lionel Messi como de Cristiano Ronaldo.

Por un lado, la Selección Argentina está a la espera de que se den las garantías para que la Finalissima que tiene pautada ante España para el viernes 27 de marzo se pueda llevar a cabo en el Estadio Lusail (la QFA suspendió todos los partidos en su territorio hasta nuevo aviso). UEFA y Conmebol se mantienen en conversaciones y darían con una resolución en las próximas horas (se habla de un cambio de sede).

Por el otro, el Al Nassr (con el Bicho en duda por una molestia muscular), luego del encuentro con el Al Feiha por la Liga Pro Saudí el último sábado, tenía estipulado medirse este martes con el Al Wassl por los Cuartos de Final de ida de la Champions League de la AFC en el Estadio Zabeel de Dubái. No obstante, la entidad que regula el fútbol en Asia decretó la suspensión por el estado de emergencia.

Por lo tanto, es posible que también se corra la fecha fijada para el choque de vuelta, que hasta entonces se había programado para el miércoles 11 de marzo en el AL-AWWAL PARK Stadium de la ciudad de Riad, el recinto en el que habitualmente hace de local el equipo que capitanea y encabeza Cristiano Ronaldo.

Por cierto, lo mismo se aplicó en la Champions asiática para Al Ahli vs. Al Hussein, uno de los otros tres enfrentamientos. En tanto que Gamba Osaka contra Ratchaburi en el Panasonic Stadium Suita de Osaka, Japón, y Bangkok United frente a Tampines Rovers en el Bueng Yitho de Thailandia, se disputarán este miércoles 4 y jueves 5, respectivamente.

Arabia Saudita, de momento, no suspende su actividad

La Liga Pro Saudí, de momento, no comunicó ningún tipo de suspensión para sus partidos de la jornada 25. Hasta entonces, el Al Nassr de CR7 tiene consensuado enfrentarse al Neom Sport Club este sábado 7 de marzo a las 21 horas local en el AL-AWWAL PARK Stadium de Riad.

