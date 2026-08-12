Las reprochables palabras del presidente de Santa Fe tras el terremoto en Colombia: “Todo con normalidad”

El presidente de Santa Fe dio declaraciones que rápidamente se hicieron virales por ser consideradas pooco empáticas tras el terremoto.

Mientras Colombia sigue recuperándose tras el fuerte terremoto del pasado 10 de agosto, el presidente de Independiente Santa Fe al parecer subestimaba la tragedia. Eduardo Méndez quiso quitarle importancia al tema e igual jugar el partido contra River Plate por la Copa Sudamericana.

“Se han inspeccionado el estadio, los alrededores y el aeropuerto y está todo funcionando con normalidad”, había dicho en un principio en charlas con Radio La Red.

“El estadio puede recibir el partido, no tenemos ni voz ni voto el que define es CONMEBOL”, sostuvo en declaraciones que muchos interpretaron cómo intención de jugar el partido.

Al final CONMEBOL al igual que DIMAYOR a nivel local, suspendió los partidos que se iban a jugar en los días inmediatos y ya hasta hubo fecha de reprogramación.

Las declaraciones rápidamente se hicieron virales y los hinchas criticaron duramente que el directivo hable de jugar el partido “mientras se sacaba gente de los escombros”.

¿Cuándo se juega el partido entre Independiente Santa Fe y River Plate?

El partido entre Santa Fe y River se jugará el próximo miércoles 19 de agosto desde las 21:30 (ARG,URU), 20:30 (CHI) y 19:30 (COL, ECU,PER), y se verá en vivo por el Plan Premium Disney+.

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En resumen