El PSG y el Aston Villa se enfrentaron en la Supercopa de Europa en un torneo que además de seguir sumando al prestigio deportivo de cada club. Así mismo, había un premio económico importante a cobrar por parte de la UEFA.
Ambos equipos llegaban con cuatro millones de euros asegurados por disputar el torneo, y el PSG al ser campeón sumó un millón adicional. Claro que para el gigante francés, este valor es simbólico en comparación al presupuesto que maneja.
El PSG vino de ganar más de 100 millones de dólares por coronarse campeón de la UEFA Champions League, mientras que el Aston Villa llegó a casi 50 millones por la Europa League.
Los cinco millones de euros del premio de la Supercopa de Europa por ejemplo se van en el salario mensual de Ousmane Dembelé, sin contar descuentos por impuestos.
PSG ganó 2-1 al Aston Villa en la Supercopa de Europa.
La otra final que jugará el PSG
Tras haber ganado la Champions League, el PSG jugará la Intercontinental y a nivel local jugará la Supercopa de Francia tras haber ganado la Ligue 1.
Los partidos del PSG en la UEFA Champions League los sigues por Disney+
En resumen
- El Paris Saint-Germain se coronó campeón de la Supercopa de Europa y aseguró una importante cifra económica tras levantar el trofeo continental en esta temporada 2026.
- El conjunto parisino sumó a sus arcas un premio millonario otorgado por la UEFA por quedarse con la victoria en la gran final internacional.
- Las cifras reveladas destacan el impacto financiero del título, consolidando el momento económico y deportivo del PSG en el inicio de la campaña europea.