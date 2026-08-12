El PSG de Luis Enrique volvió a ganar otro título internacional y con esto ganó una fortuna en premio de la UEFA.

El PSG y el Aston Villa se enfrentaron en la Supercopa de Europa en un torneo que además de seguir sumando al prestigio deportivo de cada club. Así mismo, había un premio económico importante a cobrar por parte de la UEFA.

Ambos equipos llegaban con cuatro millones de euros asegurados por disputar el torneo, y el PSG al ser campeón sumó un millón adicional. Claro que para el gigante francés, este valor es simbólico en comparación al presupuesto que maneja.

El PSG vino de ganar más de 100 millones de dólares por coronarse campeón de la UEFA Champions League, mientras que el Aston Villa llegó a casi 50 millones por la Europa League.

Los cinco millones de euros del premio de la Supercopa de Europa por ejemplo se van en el salario mensual de Ousmane Dembelé, sin contar descuentos por impuestos.

PSG ganó 2-1 al Aston Villa en la Supercopa de Europa.

La otra final que jugará el PSG

Tras haber ganado la Champions League, el PSG jugará la Intercontinental y a nivel local jugará la Supercopa de Francia tras haber ganado la Ligue 1.

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En resumen