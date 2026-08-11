Real Madrid se olvida de Rodri y va por dos nuevos volantes

Rodri va a fichar por el FC Barcelona y el Real Madrid apunta a dos nuevos volantes para la siguiente temporada.

Menos de una semana después de que Rodri los haya rechazado, el Real Madrid se vuelve a mover para fichar un nuevo centrocampista. El gigante español maneja dos opciones según la prensa internacional.

Martín Zubimendi y Angelo Stiller son los dos jugadores que el Madrid quiere para el centro del campo. En el caso de Zubimendi, tuvo muchos minutos en el Arsenal y su precio de salida ronda los 60 millones de euros.

Angelo Stiller fue una de las revelaciones de la Bundesliga y su nombre ya sonó para el Madrid la temporada pasada cuando se encontraba Xabi Alonso como DT. Su traspaso rondaría los 50 millones de euros.

Ambos costarían menos de lo que significaba el fichaje de Rodri, con el Manchester City pidiendo al menos 70 millones de euros sumado a 15 millones en salario.

José Mourinho pidió como prioridad a un centrocampista para el Madrid, entendiendo que Tchouameni, Fede Valverde y Eduardo Camavinga no pueden cumplir esos roles.

Real Madrid derrotó 2-1 a Ferencvaros en un amistoso internacional en Budapest

Al margen de las intenciones de fichaje para la temporada que viene, Real Madrid como equipo sigue muy enfocado en el aspecto futbolístico y el día de ayer vencieron 2-1 a Ferencvaros en un amistoso internacional disputado en el Groupama Arena ubicado en Budapest. Los goles merengues los anotaron Mario Rivas y Carlos Espí, mientras que el tanto de los húngaros fue de Kenan Kodro.

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Angelo Stiller es seleccionado de Alemania.

Los partidos del Real Madrid en España y la UEFA Champjons League los puedes ver por Disney+

En resumen