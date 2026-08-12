DT de Boca Juniors lanza claro mensaje sobre Enner Valencia: “Quiero que esté en condiciones”

El DT de Boca Juniors habló de la ausencia de Enner Valencia en el partido de la Copa Sudamericana vs. Recoleta.

Enner Valencia fue una de las ausencias de Boca Juniors en los octavos de final de la Copa Sudamericana contra el modesto Recoleta de Paraguay, y en rueda de prensa el DT ‘Vasco’ Arruabarrena contó los motivos.

El DT de Boca explicó que Enner Valencia no fue tomado en cuenta ya que “sigue con su proceso de adaptación”. El delantero viene de 15 días de vacaciones y no está a punto en lo físico.

“Yo lo que quiero es que esté en condiciones de poder estar a la altura de lo que está el equipo”, continuó asegurando también que Valencia está trabajando de forma “excelente desde que llegó”.

Ahora queda pendiente si Enner Valencia alcanza las condiciones para jugar en el siguiente partido por la liga de Argentina o si tendrá que esperar hasta la vuelta en Paraguay para tener su debut.

"YO LO QUE QUIERO ES QUE ESTÉ EN CONDICIONES DE PODER ESTAR A LA ALTURA DE LO QUE ESTÁ EL EQUIPO", el Vasco Arruabarrena habló sobre la situación actual de Enner Valencia. pic.twitter.com/sj979qTiXW — SportsCenter (@SC_ESPN) August 12, 2026

El contrato de Enner Valencia con Boca Juniors

Enner Valencia firmó en Boca Juniors un contrato hasta la temporada 2027. Puesto que, el club argentino lo firmó por 18 meses y el delantero ecuatoriano llegará al equipo argentino por todo este tiempo; aunque no es seguro que el acuerdo se cumpla.

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En resumen