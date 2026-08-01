Piero Hincapié no tuvo el mejor Mundial 2026 y fue uno de los jugadores ecuatorianos más cuestionados en todo el torneo. El central quedó expuesto en varias defensas y lejos del nivel que mostró el año anterior. Ahora el ecuatoriano lo puede cambiar todo.

Para ese mal momento y dolor con la Selección de Ecuador, Piero Hincapié recibe una “alegría” y es que comienza como titular en esta pretemporada con Arsenal. Los ‘Gunners’ se enfrentan al Girona en su primer partido de este nuevo año y Arteta vuelve a confiar en el tricolor.

Hincapié vuelve al once titular con los ‘Gunners’ tal y como terminó la temporada pasada. No obstante, en este momento lo hace como central y no como lateral por la izquierda, una posición que puede ocupar mucho en el año, ante la baja de Saliba.

Arteta ya ha mostrado que ve a Hincapié como un jugador titular como central o como lateral por la banda izquierda, pero lo más importante es que le tiene confianza. Además, a diferencia de 2025, en este año el tricolor hace la pretemporada con los ‘Gunners’.

Esta no es cualquier temporada para Arsenal, puesto que, se espera que sea la que consolide todo lo bueno que se hizo en el curso anterior y ya sin la presión de pelear por la Premier League, pueda jugar más suelto y con una gran confianza.

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El nuevo contrato de Hincapié con Arsenal

Piero Hincapié firmó un nuevo contrato con Arsenal, uno hasta la temporada 2031. El futbolista ecuatoriano tiene un acuerdo por varios años con los ‘Gunners’ y también es uno de sus activos más importantes. Equipos como Real Madrid o FC Barcelona lo buscaron.

Los fichajes que está buscando Arsenal

Ahora mismo, Arsenal entró en la órbita de grandes nombres del mercado para este año. El club va muy en serio por el fichaje de jugadores como Bruno Guimaraes y también Vinicius Junior, este último supondría el gran bombazo del mercado.

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En síntesis:

Piero Hincapié inició como titular con Arsenal en la pretemporada frente a Girona.

inició como titular con en la pretemporada frente a Girona. Mikel Arteta alineó a Piero Hincapié como defensa central en lugar de lateral izquierdo.

alineó a como defensa central en lugar de lateral izquierdo. Hasta 2031 se extenderá el nuevo contrato firmado por Piero Hincapié con el club inglés.