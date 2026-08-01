La llegada de Enner Valencia a Talleres se complica por este motivo y en Emelec se emocionan

Enner Valencia vuelve a sonar muy fuerte para llegar a Emelec en un movimiento muy sorpresivo de mercado.

Enner Valencia era gran opción para llegar a Talleres en este mercado de transferencias, pero ahora mismo el delantero ecuatoriano no tiene nada seguro y apareció otro detalle que lo puede cambiar todo. Su mudanza a Talleres estaría complicada por esta razón.

Según la información revelada por Ariel Sarboraria, el delantero ecuatoriano tiene muy complicada su llegada a Talleres porque su esposa no se quiere mudar a vivir a este país. Aunque el delantero tiene un acuerdo verbal, todo se puede caer en las siguientes horas.

La llegada de Valencia a Talleres podría no darse y es ahí donde las expectativas de Emelec crecen por su fichaje. El delantero ya estuvo hace poco en el Capwell viendo un partido, y tras varios años en el extranjero, la chance de “volver a casa” suena muy fuerte.

Enner no tuvo un buen Mundial 2026, no obstante, el delantero ecuatoriano sigue siendo de los mejores del mundo en su posición y las expectativas por un futuro fichaje no dejan de crecer. Además, el goleador es un hincha confeso del equipo azul.

Enner Valencia se aleja de Talleres. (Foto: GettyImages)

Talleres asomó como un destino fuerte para Enner Valencia porque el jugador ecuatoriano no tenía nuevo equipo y porque en ese club está Jorge Sampaoli. El entrenador argentino habría sido uno de los grandes motivos de Enner para llegar al club.

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El contrato que le ofrecerían a Enner Valencia

Por edad y por su momento actual futbolístico, Enner Valencia recibiría ofertas de 1 año de contrato en cualquier equipo que lo quiera fichar. Tanto en Talleres como en Emelec se especula a que esta sería la oferta para el jugador ecuatoriano.

El valor de mercado de Enner Valencia

Ahora mismo el valor de mercado de Enner Valencia es menor a 1 millón de dólares, no obstante, el delantero ecuatoriano tiene que llegar por una transferencia, puesto que, es agente libre y puede negociar con el equipo que él desee.

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En síntesis:

Enner Valencia analiza no ir a Talleres por la negativa familiar de mudarse.

analiza no ir a por la negativa familiar de mudarse. Emelec reaparece como opción fuerte para concretar el fichaje de Enner Valencia .

reaparece como opción fuerte para concretar el fichaje de . 1 año de contrato es la oferta pensada para el delantero Enner Valencia.