Sorpresa total: revelan un acuerdo verbal entre Enner Valencia y este equipo

Enner Valencia ya tiene un acuerdo verbal para llegar a este equipo.

Enner Valencia es la gran novela del mercado. Mientras se habla de que Emelec tiene una chance de ficharlo, el delantero ecuatoriano ahora aparece de nuevo cerca de otro equipo. Incluso se habla de la posibilidad de que ya existe un acuerdo verbal entre las partes.

Según la información revelada por Germán García Grova, Enner Valencia ya tiene un acuerdo verbal para vincularse a Talleres de Córdoba y ahora mismo su vinculación al equipo argentino solo sería una cuestión de días y de trámites que tiene que hacer el club.

Talleres todavía tiene que hacerle un espacio a Enner Valencia, puesto que, tiene que libertar un cupo de extranjero de su actual plantilla. Además, la ‘T’ tiene ya con el jugador un vínculo de 12 meses acordado para este nuevo paso en su carrera.

Enner Valencia es el máximo goleador de la Selección de Ecuador y aunque no tuvo el Mundial esperado, el jugador sigue siendo uno de los mejores futbolistas en su posición en el continente. Además, está libre en el mercado de fichajes y no sería una operación cara.

Las próximas horas son claves para que se termine esta novela, aunque Valencia tiene un acuerdo verbal, esto, como se ve habitualmente en el mercado, puede romperse con facilidad. Por lo cual, hasta que Talleres no avance con sus salidas, todo puede pasar con Enner Valencia.

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Jorge Sampaoli quiere a Enner Valencia

Jorge Sampaoli también está muy interesado en que Enner Valencia sea su nuevo jugador para este segundo semestre. El DT llegó a Talleres recién y conoce a Enner, puesto que, fue el DT que lo hizo debutar en Ecuador cuando ambos estaban en Emelec.

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