Tras su gran Mundial 2026: se definió el equipo donde seguirá jugando Pedro Vite y sorprende a los hinchas

Pedro Vite fue la gran estrella del Mundial 2026 con la Selección de Ecuador y uno de los jugadores que más destacó en la mitad de la cancha. El jugador ecuatoriano tenía varias ofertas para seguir en su carrera y ahora se definió donde continuará jugando.

Equipos como Aston Villa y otros de la Premier League estaban muy interesados en Pedro Vite, no obstante, en las últimas horas se confirmó que el ecuatoriano seguirá jugando en Pumas de la UNAM en esta temporada. Por lo cual, el tricolor no se moverá.

Pumas parecía muy abierto a la posibilidad de vender al jugador ecuatoriano si todo se daba en el mercado, no obstante, el equipo de la UNAM ahora no lo quiere transferir. Buscan que el tricolor se quede para volver a pelear en los primeros lugares.

Nuevamente la llegada a Europa tendrá que esperar para el jugador ecuatoriano. Vite tendrá que seguirse moviendo en el mercado local y esperar que llegue esa oferta que lo haga saltar a Europa. Clubes como Roma o Benfica también estuvieron preguntando por él.

Pedro Vite se queda en Pumas. (Foto: GettyImages)

El Mundial 2026 lo puso a Pedro Vite en el radar como uno de los mejores jugadores del fútbol ecuatoriano. El volante incluso estuvo muy por encima del nivel de uno de los mejores volantes del mundo como Moisés Caicedo, que quedó “debiendo” en este torneo.

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El valor de mercado de Pedro Vite

Tras el Mundial 2026, el valor de Pedro Vite ahora mismo es de 6 millones de euros. El tricolor podría ser una gran venta de mercado, pero todo depende de la voluntad de Pumas, puesto que, el club lo firmó hasta 2029 y hay también un gran sueldo en su contrato.

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