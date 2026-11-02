Piero Hincapié se burla de Van Dijk y del Liverpool con esta publicación

Piero Hincapié provocó el enojo de los hinchas de Liverpool con esta nueva publicación.

Arsenal logró una histórica victoria contra Liverpool en la Premier League y volvió a conquistar Anfield después de 12 años. La victoria fue tan importante para los ‘Gunners’ que sus jugadores se mostraron muy alegres en redes sociales, uno de ellos Piero Hincapié.

El central ecuatoriano está regresando de su lesión y entró a la cancha en los minutos finales para defender el resultado. El objetivo del jugador ecuatoriano estuvo cumplido y una vez que terminó el partido, el futbolista tricolor respondió de manera contundente.

En sus cuentas oficiales, Piero Hincapié subió una publicación de varias fotos del partido, pero hay una que hizo reaccionar a todos. El central ecuatoriano mostró una foto del parche de campeones de la Premier League y eso fue en clara referencia a Van Dijk.

El central neerlandés hizo lo mismo en enero, cuando fue a enfrentar a Arsenal en el Emirates. En ese momento, los ‘Gunners’ se jugaban el título y no los pudieron vencer. Virgil subió una foto del parche de campeón y ahora, meses después, llegó la respuesta del Arsenal.

La publicación de Piero Hincapié y Van Dijk. (Foto: Captura de pantalla)

Esa publicación del central ecuatoriano generó diferentes reacciones en redes sociales, los hinchas de Arsenal la aplaudieron, mientras que los hinchas de Liverpool criticaron al tricolor. De cualquier manera, este tipo de actitudes forma parte del fútbol actual.

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Algunos hinchas en le pidieron a Hincapié subir una foto con la Champions League (que no tiene) y que sí tiene Van Dijk. Mientras que los hinchas de Arsenal aplaudieron a su jugador por defender al escudo ‘Gunner’ en todo momento:

Diferentes reacciones a la publicación de Hincapié. (Captura de pantalla)

Diferentes reacciones a la publicación de Hincapié. (Captura de pantalla)

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Los números de Piero Hincapié en esta temporada

En esta temporada, Piero Hincapié ha jugado con Arsenal un total de 7 partidos entre todas las competencias. El jugador ecuatoriano pasó más lesionado y recién ahora se está recuperando. Suma en cancha poco más de 200 minutos.

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