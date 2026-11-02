Urgente: Presidente de un club de tercera división de Ecuador es asesinado

El Presidente de Santos FC De El Guabo fue asesinado a tiros en una gallera del cantón Pasaje.

Este lunes 2 de noviembre de 2026 se confirmó que el presidente del club de tercera división del fútbol ecuatoriano, Santos FC De El Guabo, fue asesinado a tiros. El hecho se habría dado en el cantón Pasaje en una gallera. El directivo tenía 61 años de edad.

Se desconocen los motivos que llevaron al ataque y si el directivo era el objetivo real. Este hecho se enmarca en medio de la ola de violencia que está viviendo Ecuador y que nuevamente vuelve a golpear al fútbol tricolor. Nuevamente un dirigente es asesinado.

Según detalla WQ Radio, los ataques se dieron por dos hombres que se movilizaban en una moto. Estos llegaron a la gallera y procedieron a disparar contra las personas que se encontraban en el lugar. Jaime Gonzalo Chicaiza Chango, de 61 años, presidente de Santos De El Guabo, recibió varios disparos.

También reportan diferentes medios en Ecuador que Chicaiza fue trasladado al hospital San Vicente de Paúl, pero llegó sin signos vitales. El ataque también dejó a otro hombre herido, del cual se desconoce su estado de salud.

Jaime Gonzalo Chicaiza Chango era el presidente de Santos FC De El Guabo. (Foto: X)

Este hecho también genera una importante conmoción en la seguridad ecuatoriana porque se da en medio de un toque de queda dictado por el gobierno que rige en la provincia de El Oro desde el 1 de noviembre. Las autoridades siguen investigan el caso y no se ha reportado detenidos.

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Las otras víctimas del deporte en Ecuador

Lamentablemente el caso del presidente de Santos FC De El Guabo no es el primero en el fútbol ecuatoriano. Hay otras víctimas en los últimos años que también quedaron envueltas en la ola de violencia como los jugadores Mario Pineida, Jonathan González, y otros.

En síntesis: