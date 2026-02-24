Lo último que pasó cuando los dos estuvieron en la misma cancha fue picante, muy picante. Luego de aquel cara a cara entre James Rodríguez y Lionel Messi en pleno partido de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, el ’10’ colombiano decidió que su próximo equipo fuera en de la MLS, y el primer mensaje de Leo que le apuntó no tardó en aparecer.

¿Sigue la polémica? A los antecedentes… A Messi no le gustó nada que James dijera que la Selección Colombia no pudo ganar la final Copa América 2024 por varias decisiones abritrales y no dudó en encararlo en el empate 1-1 del 10 de junio de 2025.

“Hablás mucho, vos”, le dijo Messi a James Rodríguez en plena cancha del estadio Más Monumental y la relación entre los dos cracs no quedó nada bien o al menos eso se pensaba. Ahora, apareció el primer mensaje del ’10’ de Inter Miami que le apuntó al capitán de la Selección Colombia por el cruce que tuvieron durante un partido de Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

Leo Messi y un mensaje que le apuntó a James Rodríguez

Messi habló sobre sus reacciones en la cancha como lo que pasó con James. (Foto: Getty Images y X)

“Lo que intenté siempre yo, ser respetuoso, ser serio y juagr mi partido. Obviamente, no soy un santo, y después en un partido te calentas, reaccionas de la manera que puedas y hay un millón de situaciones. Lo que sí para mí siempre todo lo que pasó en la cancha quedó en la cancha. Me puse zarpado (atrevido o vulgar) como decimos nosotros y pude haber dicho cualquier cosa y sí porque te agarra un momento de calentura y uno quiere ganar y se calienta, pero… Crecí con eso que todo queda en la cancha“, le dijo Messi al podcast ‘Miro de Atrás’.

¿Quién tiene un salario más alto en la MLS, Messi o James Rodríguez?

Según el diario ‘Marca’, James Rodríguez firmó con Minnestoa United FC por un salario de 5 millones de dólares al año. Inicialmente tiene contrato por seis meses con opción de renovarlo hasta diciembre de 2026, lo que quiere decir que ganaría 2.5 millones de dólares en el primer semestre. Por su parte, Messi cobra de manera anual 20.4 millones dolares con compensación garantizada en Inter Miami.

