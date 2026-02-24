Delante del presidente de AFA, FIFA le hizo un pedido al DT de Colombia: “Hay que ganar el Mundial”

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) celebró la inauguración del Centro de Alojamiento para el Alto Rendimiento que tienen en Barranquilla con un hotel cinco estrellas y uno de los invitados fue el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. La máxima autoridad de la Federación Internacional de Fútbol Asociación no dudó en hacerle un pedido al DT de la Selección Colombia a pesar de que estaba presente Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Antes de que se diera el curioso pedido de Infantino a Néstor Lorenzo, el periodista Carlos Antonio Vélez había instalado la narrativa que la influencia de Ramón Jesurún, presidente de la FCF, podría ser clave para que el presidente de la FIFA ayudara a la Selección Colombia en el Mundial 2026 en decisiones como la elección de los árbitros para sus partidos.

Con esta premisa sobre la mesa, las palabras de Gianni Infantino en la inauguración del Centro de Alojamiento para el Alto Rendimiento de la Federación Colombiana de Fútbol eran unas de las más esperadas. Y no decepcionó, porque soprendió a todos pidiéndole al DT de la Selección Colombia que gane el Mundial a pesar de que estaba en presencia del presidente de la AFA, Claudio Tapia.

El pedido del presidente de FIFA al DT de Colombia: “Hay que ganar el Mundial”

Gianni Infantino le envió un mensaje a Néstor Lorenzo para el Mundial. (Foto: Getty Images)

Luego de afirmar que a “donde voy en el mundo hay un colombiano”, el presidente de la FIFA volteó a mirar a Néstor Lorenzo y le hizo un pedido fuerte y claro en Barranquilla: “Por supuesto profe, hay que ganar el Mundial. Esto ya lo hemos entendido, no hay excusas. ¡Hay que ganar!”.

Día y hora del debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026

La Selección Colombia quedó en el Grupo K del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje que saldrá entre Jamaica, Nueva Caledonia y República Democrática del Congo. El debut de James Rodríguez, Luis Díaz y compañía será el miércoles 17 de junio ante Uzbekistán a las 9:00 P.M. en el estadio Azteca, de la Ciudad de México.

