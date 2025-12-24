Juega en el exterior y tiene las ofertas de Liga de Quito, Barcelona e Independiente del Valle

El mercado de pases del 2026 arranca en estas fechas y es muy común que algunos de los grandes de LigaPro vayan por los mismos jugadores. Este miércoles se conoce que Independiente del Valle, Liga de Quito y Barcelona van por el mismo futbolista del exterior.

Según Stalin Cobeña, los tres grandes de Ecuador quieren a Jefferson Intriago para el 2026. El volante, que lleva ya casi ocho años seguidos en el fútbol de México podría volver a LigaPro.

Las ofertas de los tres ya están sobre la mesa pero el comunicador Sebastián Aconda cuenta que es Liga de Quito el club más cerca de contratarlo. Justamente Intriago dejó Ecuador tras ser campeón con Liga.

En lo deportivo, Intriago fue campeón con Liga de Quito casi en la edad de juvenil y tras una disputa sobre si había renovado o no, se fue a Tigres de UANL, quiénes lo cedieron todo el contrato.

Para su regreso al país, Intriago deberá bajar sus aspiraciones económicas ya que en FC Juárez y Mazatlán FC ganaba cifras superiores al millón de dólares al año, sin mucho éxito colectivo.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

Jefferson Intriago – FC Juárez.

