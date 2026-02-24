¿Golpe a Miller Bolaños? La sorpresiva decisión de Emelec con uno de sus fichajes

Miller Bolaños fue uno de los nombres que más “problemas” dio para tener un nuevo contrato con Emelec, aunque al final todas las partes se entendieron. Además, es el único fichaje que dejó firmado Jorge Guzmán, que la actual directiva decidió mantener.

Ahora se ha revelado que Emelec tiene un nuevo número 10. En sus cuentas oficiales, el club acabó confirmando que Francisco Pizzini, el ex jugador de Vélez, llevará la camiseta 10 para esta temporada. El futbolista ya entrenó con ese dorsal en esta semana.

Pizzini es uno de los jugadores que más ilusiona a la hinchada de Emelec, por su buen rendimiento e importancia en un Vélez que volvió a ser campeón en Argentina hace poco. Además, la directiva tiene una importante confianza en él y que lidere su temporada ofensiva.

Pizzini ocupa el dorsal que dejó “huérfano” Cristhian Cueva, tras su corto paso por los azules. El peruano tuvo un paso muy “gris” pese al gran rendimiento de los primeros partidos. Pizzini es uno de los jugadores que más gusta a Vicente Sánchez.

Pizzini entrena con la 10 en Emelec. (Foto: @CSEmelec)

Miller Bolaños acabará usando la camiseta número 23, dorsal con el que hizo historia en el ‘Bombillo’. Se especulaba que podía ser el 10, porque ese fue el número que vino usando cuando jugaba para Guayaquil City en la temporada anterior.

Los números de Pizzini en la temporada anterior

En la temporada 2025, Pizzini jugó un total de 34 partidos entre todas las competencias. Marcando 2 goles y dando 1 asistencia. El jugador de 32 años había perdido espacio en un Vélez de transición y por eso se movió a Emelec. Llegó “gratis” con un contrato hasta 2027.

