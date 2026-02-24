Es tendencia:
Apretó puño y celebró: Así fue el primer gol de James Rodríguez con Minnesota United FC

James Rodríguez marcó su primer gol con Minnesota United FC, lo celebró con el puño apretado y desató ilusión en la MLS. ¡Video!

Por Julio Montenegro

James Rodríguez jugará por primera vez en la MLS.
© x / @jamesdrodriguezJames Rodríguez jugará por primera vez en la MLS.

Y un día los hinchas de la Selección Colombia volvieron a sonreir porque el capitán de la ‘Tricolor’ volvió a entrenar con un equipo profesional. James Rodríguez entrenó por primera vez con Minnesota United FC y ya marcó su primer gol.

Minnesota United presentó a James como refuerzo estrella para la MLS 2026 el viernes 6 de febrero, pero los días pasaron y no se veía al ’10’ colombiano entrenando con el equipo. La visa de trabajo no le había llegado a Rodríguez y por cuestiones legales no podíar entrenar con sus nuevos compañeros.

El permiso de trabajo llegó para James Rodríguez el miércoles 18 de febrero, pero no fue convocado para el primer partido de Minnesota United FC. ¿Por qué no jugó en el empate 2-2 ante Austin FC? El técnico Cameron Knowles lo aclaró todo.

Se quedó en Minnesota, donde ha seguido entrenando y esperamos integrarlo al grupo cuando volvamos el lunes (23 de febrero). Es difícil poner un tiempo específico (para su debut) porque no lo hemos visto en una semana completa de entrenamientos. Cuando James esté listo para jugar y cuando sintamos que lo vamos a poner en una situación en la que pueda ser exitoso, lo vamos a integrar”, afirmó el entrenador de Minnesota United FC.

Video: Así fue el primer gol de James Rodríguez con Minnesota United FC

James Rodríguez tuvo su primer entrenamiento con Minnesota United FC. (Foto: X / @JulianCaperaB)

James Rodríguez tuvo su primer entrenamiento con Minnesota United FC. (Foto: X / @JulianCaperaB)

La cuenta oficial de X de Minnesota United FC publicó las imagenes del primer día de entrenamientos de James Rodríguez. El ’10’ primero empezó con un toque en el famoso ‘bobito’ y una sonrisa que se nota que la está pasando bien. Luego, hizo parte de una práctica de fútbol y con un peto naranja recibió el balón y sin tener que controlarlo abrió el pie izquierda y marcó su primer gol con Minnesota United. Puño apretado y a celebrar. ¡Video!

¿Cuándo debuta James Rodríguez con Minnestoa United FC?

Si nada extraordinario pasa, todo apunta a que James Rodríguez debutara en la MLS 2026 cuando Minnesota United FC reciba a FC Cincinnati el sábado 28 de febrero a las 4:30 P.M. en el estadio Allianz Field.

En síntesis

  • James Rodríguez marcó su primer gol con pie izquierdo en su primer entrenamiento grupal.
  • El Minnesota United FC anunció al volante como su refuerzo estrella el 6 de febrero.
  • James debutaría el 28 de febrero ante FC Cincinnati en el estadio Allianz Field.
Julio Montenegro
