Seleccionado colombiano se iría al PSG tras la final de Champions

Uno de los titulares de la Selección Colombia podría ser nuevo refuerzo del PSG luego del Mundial y la final de Champions.

El PSG está encaminado a ganar su segunda final de Champions League de forma consecutiva, y luego de eso no se conformarán con el plantel que tienen. Los gigantes franceses podrían fichar a un Seleccionado de Colombia.

Según medios partidarios del PSG, Daniel Muñoz es uno de los principales candidatos para irse al vigente campeón de Champions. Es la segunda vez en el año que el campeón francés se interesa en el lateral.

Está a nada de ganar su tercer título con el Crystal Palace y luego podría dar el salto a un gigante de Europa como el PSG. El Crystal Palace lo ha cotizado en cerca de 45 millones de euros.

En lo que va del año, a Daniel Muñoz lo han vinculado con otros grandes como Manchester United, Manchester City, Inter de Milán, FC Barcelona y Real Madrid. El Palace no lo vendió en verano por su condición de titular y figura indiscutible.

El Hadji Malick Diouf, Nathaniel Brown y Jayden Oosterwolde son los otros tres nombres que interesan al PSG. De esta lista, Daniel Muñoz es el jugador de mayor renombre.

El valor de mercado de Daniel Muñoz

Daniel Muñoz tiene un valor de mercado de más de 40 millones en una venta, más aún, si como se espera, termina siendo figura en el Mundial 2026 con la Selección Colombia.

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Daniel Muñoz – Crystal Palace PSG.

En resumen