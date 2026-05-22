Kendry Páez era una de las incógnitas de River Plate y el Chelsea para el segundo semestre y ahora confirman quién se lo quedará.

Kendry Páez era otro de los ecuatorianos que tenía que definir su futuro, hasta hace semanas había suspenso total por el futuro del ‘tricolor’ pero ahora está confirmado. El seleccionado de Ecuador tiene al menos hasta diciembre su futuro resuelto.

Con la convocatoria de Kendry para el partido de la Copa Sudamericana vs. Bragantino, Kendry Páez superó el 50% de los minutos disputables desde que firmó por River Plate, por lo que Chelsea no puede usar la opción de recompra.

De esta forma, Kendry Páez seguirá siendo jugador de River Plate hasta diciembre y tras dos partidos de liga local siendo ausente, podría regresar para la final contra Belgrano.

Con tan solo cuatro meses desde su llegada, Kendry Páez podría sumar su primer título con el gigante de Argentina y su tercer título a nivel profesional, tras los dos de Independiente del Valle.

Lo que resta conocer ahora es los motivos detrás de la doble ausencia seguida de Kendry Páez de las convocatorias de River. Unos apuntan a que el club dudaba de su continuidad, otros de problemas extrafutbolísticos.

Los números de Kendry Páez en River Plate

En esta temporada con River Plate, Kendry Páez ha jugado un total de 12 partidos entre todas las competencias. Marcando 1 gol y dando 1 asistencia. Lleva en cancha cerca de 500 minutos.

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Kendry Páez – River Plate

En resumen