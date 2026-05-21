“Va a estar”: Primera gran sorpresa de Lorenzo en la lista de los 26 convocados de Colombia al Mundial 2026

Descubre quién es la primera gran sorpresa de Néstor Lorenzo en la lista oficial de los 26 convocados de Colombia para el Mundial 2026.

La Selección Colombia puso primera marcha en la preparación al Mundial 2026 con un campamento de entrenamientos en Medellín y ya se filtró el nombre de la primera gran sorpresa de Néstor Lorenzo en la lista de los 26 convocados a la próxima Copa del Mundo de la FIFA.

Lorenzo empezó dando grandes sorpresas con la prelista de 55 jugadores seleccionados para el Mundial 2026 incluyendo a jugadores como Sebastián Villa que no habían estado en todo el proceso de las Eliminatorias Sudamericanas. Sin embargo, el extremo no es el protagonista de esta historia.

La competencia por ser uno de los volantes de primera línea que la Selección Colombia tendrá en el Mundial 2026 está dura. Jefferson Lerma, Juan Camilo Portilla, Jhon Solís, Wilmar Barrios, Richard Ríos, Kevin Castaño, Gustavo Puerta, Nelson Deossa y Sebastián Gómez, son quienes compiten y uno de ellos ya tiene el puesto asegurado, según un reconocido periodista.

La primera sorpresa de Lorenzo en la lista de los 26 convocados

Yáser Asprilla y Juan Camilo Portilla. (Foto: X / @VBarCaracol)

“Acabo de recibir una noticia. Como me la contaron, la voy a contar: Yáser (Asprilla) no va está en el grupo de 2026 y (Juan Camilo) Portilla está en el grupo de 26. Es lo que me acaban de decir”, reveló el periodista Diego Rueda en el porgrama ‘El VBar’ de ‘AS Colombia’.

Los números de Juan Camilo Portilla que lo llevaron al Mundial 2026

Se volvió titular indiscutido en Athletico Paranaense. Con 1.021 minutos en 19 partidos entre Campeonato Paranaense, Copa de Brasil y Brasileirao, Juan Camilo Portilla se ganó uno de los 26 cupos de la Selección Colombia para estar en el Mundial 2026 si se termina de confirmar la información dada por Diego Rueda.

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