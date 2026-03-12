¡Última hora! Kendry Páez recibe la mejor noticia de todas en el debut del ‘Chacho’ Coudet en River Plate

Este jueves 12 de marzo de 2026 será el gran debut de Eduardo Coudet como nuevo entrenador de River Plate en el partido ante Huracán. En este contexto, Kendry Páez también acaba de recibir la mejor noticia de todas para este encuentro.

De acuerdo a las últimas informaciones que trascienden desde Argentina, el ‘Chacho’ Coudet probó este once para el partido: Beltrán; Montiel, Martínez Quarta, Rivero, Acuña; Moreno; Vera, Juan Fernando Quintero, Galvan; Kendry Páez y Driussi.

Este once muestra una clara intención de Coudet de buscar un debut con victoria, puesto que, decidiría alinear en el mismo once a Juan Fernando Quintero y Kendry Páez. Seguramente el ecuatoriano empezaría el partido por la banda y luego caería al medio.

Esta decisión de Coudet también sería un “espaldarazo” para Kendry Páez, y es que en medio de todos los rumores, el ecuatoriano parece ganarse la confianza del ‘Chacho’. Además, el entrenador decidió convocarlo para este partido descartando cualquier problema en su hombro.

Kendry Páez ya no tiene dolores en el hombro y entrena normal en River. (Foto: @RiverPlate)

Por otro lado, ante Huracán no se ve como un partido fácil para Kendry Páez y todo River Plate. El ‘Globo’ viene de golear a Belgrano como local y lleva 3 partidos en casa sin perder y sumando victorias. Además, sabe que una victoria lo mete entre los 4 primeros de su grupo.

Publicidad

Publicidad

Beccacece también irá a ver a Kendry Páez

ver también Todo Ecuador conmocionado con lo que hizo Coudet con Kendry Páez en su debut en River Plate

El partido para los jugadores ecuatorianos, Kendry Páez, Jordy Caicedo y Hernán Galíndez también toma una relevancia aparte. Puesto que, se confirmó que en el estadio estará Sebastián Beccacece, DT de la Selección de Ecuador. El entrenador quiere ver su nivel a poco de los amistosos de marzo y el Mundial.

¿A qué hora juega Huracán contra River Plate?

El partido de Huracán contra River Plate por el cláusula en Argentina comenzará desde 19H30 (EC). Los aficionados podrán ver el encuentro a través de ESPN 5 y también el plan Premium de Disney+.

Encuesta¿Hace bien Coudet en darle la confianza a Kendry Páez? ¿Hace bien Coudet en darle la confianza a Kendry Páez? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En síntesis: