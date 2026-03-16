Ancelotti confesó el contacto con un futbolista uruguayo que le gustaría que juegue para Brasil

A menos de 90 días para el inicio de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA, Carlo Ancelotti analiza todo. Lo hizo en una entrevista con medios españoles donde incluso se animó a confesar el futbolista uruguayo que le encantaría que jugase para su Brasil. Viene de ser noticia a lo largo de una semana donde, siendo centrocampista, se dio el lujo de anotar cinco goles. Hace tres años el propio italiano le pidió anotar diez goles por campaña o, si no, rompía su carné de DT.

“¿Me sorprendió el partido de Fede Valverde contra Manchester City? No me sorprendió, por algo salvé mi carné de entrenador. Pero los tres goles sí, fue increíble. Le mandé un mensaje. Le dije: ‘Una pena que no tengas el pasaporte brasileño’”, palabras de Carletto en Radio Marca. Elogió por todo lo alto el partido del centrocampista uruguayo. Recordemos que, por la temporada 2022/2023, le pedía colocarse en una posición de extremo derecho donde tenía en claro que, si no marcaba diez goles, era únicamente su culpa como entrenador. La amistad entre ambos es más que latente.

Para Carlo Ancelotti sería un gusto tenerlo en su Brasil. Valverde supone una de las primeras grandes decisiones técnicas que tomó el italiano en su segundo ciclo por Real Madrid. Consultado por el presente de la Verdeamarelha a menos de 100 días para la llegada del Mundial, no dudó en que su selección vive un momento de crecimiento y de máxima expectativa para intentar cortar una racha de 24 años en el gran torneo de FIFA.

Ancelotti no niega la presión que existe. Tampoco todas las dudas que hay en Brasil alrededor de tener un entrenador extranjero. Se siente parte del país por su cercanía con los brasileños a lo largo de toda su carrera: “La verdad es que la vieja escuela ha reaccionado un poco a los entrenadores extranjeros, pero como he dicho el recibimiento ha sido fantástico por parte de todo el mundo. Tengo muy buena relación con los entrenadores que trabajan aquí, por ejemplo en Palmeiras, Flamengo o en Bahía. Hablo mucho con ellos porque creo que me pueden ayudar a buscar jugadores, ya que muchos están en Europa, pero otros están jugando aquí”.

Valverde, el uruguayo al que Ancelotti amaría tener en su Brasil: GETTY

“En la portería podría poner a Dida. Cafú en la derecha, Militão o Thiago Silva como centrales y Marcelo en la izquierda. En el medio Casemiro, Kaká, alguno olvido seguro. En la derecha a Rodrygo o donde él quiera, en la izquierda Vinícius y arriba tengo muchas dudas: Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho. Hay muchos”, finalizaba Carlo Ancelotti al ser consultado por el equipo ideal de brasileños que pondría en esta edición de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA si pudiese contar con todos los nombres a los que ha dirigido de dicha nacionalidad desde finales de la década de los 90. Marruecos será el primer paso a mediados de junio rumbo a la sexta.

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Ancelotti dio la receta para eliminar a Manchester City

Al Real Madrid se le viene un contexto de partido que Ancelotti ha vivido en interminables ocasiones. Ir a la casa de Pep Guardiola en Manchester ha sido un dolor de cabeza habitual para los merengues. Pese a la diferencia de tres goles, Carlo Ancelotti espera un partido más que complicado. La receta para avanzar de ronda y medirse seguramente frente al Bayern Múnich es más que clara.

“Sí, va a pasar. Tienen que defender bien y tener equilibrio. El equilibrio es ideal. Van a necesitar eso y que juegue Valverde… Después del partido contra el Manchester City felicité al club y al presidente. Hablo también con los jugadores. El otro día hablé con Rodrygo para ver cómo estaba. Tengo contacto con ellos todavía”, reflexiones del italiano a solamente un día de que la Casa Blanca del fútbol busque su clasificación a los ocho mejores del torneo.

Datos claves

Carlo Ancelotti elogió el nivel de Federico Valverde , tras anotar cinco goles en una semana.

elogió el nivel de , tras anotar cinco goles en una semana. El técnico italiano dirige actualmente a Brasil buscando ganar el Mundial tras 24 años de sequía.

buscando ganar el Mundial tras de sequía. La selección de Brasil debutará en la Copa del Mundo enfrentando a Marruecos a mediados de junio.

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