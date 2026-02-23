Kendry Páez encendió las alarmas en la Selección de Ecuador tras un fuerte golpe en el partido de River Plate contra Vélez Sarsfield. El jugador ecuatoriano apenas pudo jugar 25 minutos del segundo tiempo, y ahora todos los rumores apuntan a una lesión grave.

Desde Argentina trasciende que Kendry Páez se podría perder el Mundial 2026. En el programa Cuidemos el Fútbol de Azzenstream se reveló que el ecuatoriano podría tener una luxación de hombro. “Van a analizar la posibilidad de intervenirlo quirúrgicamente y esa lesión demandará entre 3 y 4 meses de recuperación“, revelaron.

Por otro lado, esta información coincide con lo revelado por Hernán Castillo en “Y ya lo ve, y ya lo ve”, donde reveló que Kendry Páez podría no volver a jugar hasta después del Mundial 2026. Su lesión de hombro sería más grave de lo esperado y se están haciendo exámenes.

Aún desde River Plate no se ha comunicado oficialmente un parte médico detallando qué pasa con el jugador ecuatoriano. En el club quieren llevar con calma este caso y hacer primero todos los exámenes necesarios para determinar que pasa con la ‘Joya’ ecuatoriana.

Por otro lado, es casi seguro que Kendry Páez no llegue para jugar los siguientes amistosos con la Selección de Ecuador frente a Marruecos y Países Bajos. El futbolista ecuatoriano decidió viajar a Argentina para recuperar su nivel y ahora esta lesión cambia todo.

¿Cuántos días quedan para el Mundial 2026?

Al cierre de esta publicación, quedan 108 días para que comience el Mundial de 2026. Poco más de 3 meses, si la lesión de Páez termina superando este tiempo es prácticamente imposible que el jugador ecuatoriano acabe disputando la próxima Copa del Mundo.

El contrato de Kendry Páez con River

Kendry también tiene una cláusula de salida de River si no juega el 50% de los partidos en este semestre, no obstante, una lesión lo cambia todo. Aunque al final su continuidad seguirá dependiendo de lo que decida River y también del plan de Chelsea.

