Kendry Páez

Decían que Kendry Páez iba a estar fuera un mes y aquí apareció tras su lesión

El volante ecuatoriano Kendry Paéz pintaba para una lesión de gravedad pero ahora revelan cuándo aparecerá con River Plate.

Por Gustavo Dávila

Decían que Kendry Páez iba a estar fuera un mes y aquí apareció tras su lesión
Foto: Getty

Las alarmas de River Plate y la Selección de Ecuador se encendieron luego del partido vs. Vélez Sarsfield por Kendry Páez. El volante ecuatoriano sufrió una durísima caída sobre su hombro y se hablaba de semanas o meses de baja, sin embargo el ex Independiente del Valle apareció en insólita lista.

River Plate concentró pensando en el partido contra Banfield este jueves y con mucha sorpresa estaba incluido Kendry Páez, lo que puede abrir la posibilidad que está en condiciones de tener minutos nuevamente.

Con esto quedan dudas las versiones que apuntaban a tres semanas de baja mínima, a las posibilidades de que sea intervenido en una operación que lo hubiera mantenido al margen por más de dos meses.

Aunque claro, su presencia en la concentración podría también significar la forma que tiene el club para que siga integrándose y adaptándose tras poco más de tres semanas desde que llegó.

Por ahora, Kendry Páez lleva dos partidos jugando con poco más de 30 minutos entre ambos. El ‘tricolor’ también está pendiente de quién será el nuevo entrenador para conocer si entra en planes o no.

El contrato de Kendry Páez con River Plate

Kendry Páez tiene contrato con River Plate hasta mediados de la temporada 2027. El ecuatoriano tiene, en teoría, un préstamo largo con River, pero si no juega el 50% de los partidos en este semestre, hay una opción de repesca para que regrese a Chelsea, pero en principio se quedará hasta junio.

¡Y no es Jordy Caicedo! El nuevo delantero que convocará la Selección de Ecuador

¡Y no es Jordy Caicedo! El nuevo delantero que convocará la Selección de Ecuador

Así salió Kendry Páez en el River vs. Vélez.

Así salió Kendry Páez en el River vs. Vélez.

En resumen

  • Kendry Páez fue incluido sorpresivamente en la lista de concentrados de River Plate.
  • El volante ecuatoriano sufrió una fuerte caída sobre su hombro contra Vélez Sarsfield.
  • El club argentino enfrentará a Banfield este jueves tras descartarse una operación quirúrgica.
