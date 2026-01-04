Es tendencia:
Renato Ibarra

Renato Ibarra dejó Independiente del Valle y ya hay clubes que lo quieren

Renato Ibarra no fue renovado por Independiente del Valle pero ya tiene varias opciones para seguir su carrera en el 2026.

Por Gustavo Dávila

Los clubes que quieren a Renato Ibarra para el 2026
Renato Ibarra fue uno de los descartes de Independiente del Valle para la siguiente temporada; sin embargo, el extremo ecuatoriano no demoró en ser vinculado con nuevos equipos para el 2026.

En México, con algo de sorpresa, lo ponen en los planes del Cruz Azul de la Liga MX. Esto sería un camisetazo, ya que Ibarra es uno de los históricos del América, donde ganó varios títulos.

Hace meses ya sonó para volver a México, aunque fue a la Liga Expansión con el Irapuato; sin embargo, es poco probable que el campeón ecuatoriano quiera rebajar su nivel deportivo.

En Perú también tuvo sondeos con Universitario de Deportes, equipo que tiene a Javier Rabanal como su nuevo entrenador. En Ecuador también se lo vinculó con un regreso a Liga de Quito.

Ibarra no fue renovado por Independiente del Valle, pese a la gran cantidad de minutos que tuvo esta temporada. Su salario era de los más altos del plantel “Rayado”.

El presupuesto de Independiente del Valle para 2026

Aunque se espera que IDV vuelva a ser protagonista en el mercado de fichajes de la LigaPro, se confirmó que no será por un gran gasto. El club planificó que en 2026 se tenga el mismo presupuesto que ahora en 2025, por lo cual, no se espera un fichaje millonario. 

Renato Ibarra, campeón con IDV 2025.

En resumen

  • Renato Ibarra es vinculado con Cruz Azul tras no renovar con Independiente del Valle.
  • El extremo ecuatoriano tuvo sondeos con Universitario de Deportes y Liga de Quito.
  • Ibarra posee uno de los salarios más altos y fue baja de los “Rayados”.
Gustavo Dávila
