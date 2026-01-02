Barcelona SC podría tener al menos una salida importante en su delantera, y es que Janner Corozo y/u Octavio Rivero dejarán el equipo si es que llegan ofertas importantes, ante esto el club ‘torero’ ya está buscando un reemplazo para ese puesto.

Este viernes se conoció que Teodoro Arce fue ofrecido a Barcelona y el club analiza la contratación. Arce es un jugador paraguayo que se desempeña como extremo o delantero y actualmente se encuentra en el General Caballero de su país.

Su pase rondaría el medio millón de dólares y se sabe que hay varios clubes más interesados en el jugador de 25 años de edad. En caso de concretarse sería su primera experiencia en el exterior.

Arce se hizo conocido tras ser uno de los pilares del histórico campeonato de la Copa Paraguay con su modesto club. U. Católica de Chile también lo quiere para el 2026.

Tanto Janner Corozo como Octavio Rivero tienen muchas opciones de salir de Barcelona ante la inconformidad del equipo, por lo que el club necesitará reforzar en esa posición.

Las otras salidas fijas de Barcelona SC para 2026

De momento, en Barcelona SC hay salidas confirmadas de los siguientes jugadores: Gabriel Cortez, Aníbal Chalá, Franklin Guerra, Felipe Caicedo, William Vargas, Leonai Souza, Cristhian Solano, Bruno Caicedo y otro que también “intimó” para irse fue Gastón Campi.

