Duván Vergara regresará a la Liga BetPlay por millonaria cifra

El extremo colombiano Duván Vergara tendría listo su regreso a la Liga BetPlay la siguiente temporada lejos de América de Cali.

Duván Vergara finalmente dejaría Racing de Argentina después de un año marcado por rumores sobre su cambio de equipo. Su regreso al fútbol colombiano estaría prácticamente encaminado para el 2027

Junior de Barranquilla tendría un acuerdo con el extremo colombiano para 2027. Duván Vergara es prioridad para la directiva de Junior, que estaría dispuesta a realizar una importante inversión económica para concretar su fichaje.

Según medios locales, Junior tendría que pagar el millón de dólares que Racing todavía le debe a América de Cali. Con ese monto, el futbolista quedaría liberado para negociar su futuro y tendría la posibilidad de elegir entre varios pretendientes en Colombia.

América de Cali, Millonarios y Atlético Nacional habrían sondeado al extremo durante los últimos meses. Sin embargo, Duván Vergara cumpliría su sueño de vestir la camiseta de Junior, aunque su salida de América también estaría condicionada por valores pendientes que el club mantiene con el jugador.

Duván Vergara – América de Cali Foto: Getty.

Las estadísticas de Duván Vergara en esta temporada

En toda esta temporada, Duván Vergara jugó con Racing ya un total de 28 partidos entre todas las competencias. Marcó 4 goles y dio 2 asistencias, en poco más de 800 minutos. Tiene contrato en Argentina hasta 2028, pero un cambio es muy probable.