Fydriszewski recién dejó Junior y ya lo pone en un planes de dos grandes de Colombia

El 'Polaco' Fydriszewski dejó Junior de Barranquilla tras mutuo acuerdo y en menos de un día ya lo ponen en dos grandes de Colombia.

Francisco Fydriszewski dejó Junior de Barranquilla tras rescindir su contrato por mutuo acuerdo. Sin embargo, el delantero argentino no tardó ni 24 horas en aparecer en rumores de mercado dentro de la propia Liga BetPlay 2027.

Según medios partidarios de Junior, el ‘Polaco’ estaría en los planes de América de Cali e Independiente Santa Fe, dos equipos que lo habrían incluido entre sus alternativas para reforzar el ataque de cara al próximo año.

En el caso de Independiente Santa Fe, la prioridad sería asegurar la continuidad de Franco Fagúndez y Nahuel Bustos, operaciones que rondarían los 1,5 millones de dólares cada una. Si alguna de estas negociaciones se complica, los ‘Cardenales’ buscarían otras opciones y Fydriszewski podría ser como candidato.

El argentino tuvo dos temporadas destacadas con Independiente Medellín, donde convirtió 29 goles en 76 partidos. Junior apostó por su fichaje, pero después de un año apenas registró dos tantos en 13 encuentros.

Fydriszewski también cuenta con un importante antecedente en Ecuador, donde permaneció cinco temporadas consecutivas con un rendimiento destacado e incluso conquistó el campeonato nacional en 2022.

Los nombres que suenan para ser DT de Junior de Barranquilla

Mientras tanto, Junior mantiene varias alternativas para ocupar el banquillo de cara a la próxima temporada. Entre los nombres que aparecen en el radar están Jorge Bava, Leonel Álvarez, Arturo Reyes, Sebastián Beccacece, Gustavo Quinteros y Norberto Araujo

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