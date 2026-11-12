Urgente: TAS decidió sobre la demanda al América de Cali por mala inclusión de Yhormar Hurtado

Inter de Bogotá y Santa Fe demandaron y tras varias semanas de espera, se conoció la resolución oficial del TAS sobre América de Cali..

Finalmente terminó la espera por la resolución del TAS en el caso de Yhormar Hurtado, que mantenía en vilo a varios equipos de la Liga BetPlay. Ahora se conoce cómo procedió la demanda relacionada con el lateral de América de Cali.

Internacional de Bogotá ganaron la demanda contra América de Cali por la alineación indebida de Yhormar Hurtado, según la decisión del TAS y la información compartida por Pipe Sierra. El conjunto escarlata perdería cuatro puntos en la clasificación

Independiente Santa Fe perdió la demanda porque, previo a su solicitud, el Comité Disciplinario de Dimayor había habilitado al América a usar el jugador, decisión que respeta el TAS..

La controversia se originó porque Yhormar Hurtado habría infringido el reglamento al disputar partidos oficiales con tres equipos diferentes durante una misma temporada en año calendario, en este caso 2026. El lateral habría jugado con Always Ready de Bolivia, Deportes Tolima y América de Cali.

De confirmarse la sanción en la tabla de posiciones, América de Cali perdería cuatro puntos y caería al cuarto lugar con 32 unidades, siendo superado por Deportivo Cali.

Los otros clubes que quieren reclamar al TAS por el caso Yhormar Hurtado

Alianza Valledupar, Boyacá Chicó, Independiente Santa Fe y Jaguares han acudido o buscan agotar primero las instancias disciplinarias de la DIMAYOR antes de llevar sus reclamos al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS)