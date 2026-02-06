Revelan uno de los convocados sorpresa que tendrá la Selección de Ecuador

La Selección de Ecuador confirmó sus amistosos previo al Mundial contra Países Bajos y Marruecos y entre los convocados habría un sorpresivo regreso. Desde Argentina dan a conocer uno los futbolistas que estarán en la lista de Sebastián Beccacece.

Jordy Caicedo estaría en los delanteros convocados para los dos amistosos de marzo, esto luego de su gran presente Huracán. Entre amistosos y partidos oficiales, el delantero ha anotado 4 goles, tres de ellos en partidos oficiales.

Los tres delanteros fijos para Beccacece hasta ahora han sido Kevin Rodríguez, Leonardo Campana y Enner Valencia, por lo que uno de ellos podría quedar fuera para dar lugar a Caicedo.

Esto marcará el regeso de Caicedo a la Selección de Ecuador tras un 2025 sin jugar en la Tri. Su última participación había sido en la Copa América 2024 en Estados Unidos.

Caicedo viene de cambiar de equipo tras etapas en México y Europa sin minutos ni goles. Su mejor época fue en el CSKA Sofía de Bulgaria hace cuatro temporadas.

El calendario de Ecuador en el Mundial 2026

Así es el calendario que Ecuador debe jugar en el Mundial 2026:

Costa de Marfil vs Ecuador el 14 de junio de 2026

Ecuador vs Curazao el 20 de junio de 2026

Ecuador vs Alemania el 25 de junio de 2026

Publicidad

Publicidad

ver también Doble camisetazo: Emelec va por dos jugadores de Barcelona

Jordy Caicedo – Selección Ecuador. Foto: Getty

En resumen