Leonai Souza era uno de los jugadores que más estaba presionando para dejar Barcelona SC y ahora ya se confirmó su futuro. Aunque el jugador brasileño sonó para seguir en la LigaPro o irse a Millonarios, su futuro está totalmente alejado de esta realidad.

Resulta que Leonai Souza será nuevo jugador de Danubio para esta temporada. El brasileño se marcha con un acuerdo de Barcelona SC y ahora jugará en Uruguay, donde ya tuvo un paso antes de llegar al ‘Ídolo’. El futbolista se va tras malos rendimientos y casi no sumar minutos a finales de 2025.

En Ecuador varios equipos buscaron a Leonai Souza como su nuevo jugador, uno de los más interesados en las últimas horas era Emelec. Pero no hubo conversaciones entre el jugador y el ‘Bombillo’, por lo cual, el fichaje no se pudo dar.

Souza había sido presentado en la Noche Amarilla, pero esto fue netamente porque el jugador tenía contrato. Ya se le había retirado el número y se había avisado que no iba a seguir en el ‘Ídolo’. El jugador brasileño fue uno de los que más reclamó salarios atrasados.

Leonai Souza se marcha de Barcelona SC. (Foto: GettyImages)

Souza había demostrado muy buenas sensaciones en Uruguay cuando defendió los colores de Plaza Colonia. Desde Barcelona SC no han revelado las condiciones, pero se presume que habría un acuerdo entre directiva y jugador, por los valores pendientes.

Las estadísticas de Leonai Souza en Barcelona SC en 2026

En la temporada anterior, Leonai Souza jugó con Barcelona SC un total de 31 partidos entre todas las competencias. No marcó goles. Apenas dio 2 asistencias. Estuvo en cancha cerca de 1.680 minutos, casi no contó para Rescalvo en el final del año.

