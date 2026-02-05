Doble camisetazo: Emelec va por dos jugadores de Barcelona

Emelec tendrá un plantel totalmente renovado para la siguiente temporada, y es que la lista de Jiménez y Noboa tienen cerca de seis refuerzos casi cerrados, y ahora van por más. Dos jugadores de Barcelona protagonizarían camisetazos para la LigaPro 2026.

Según el periodista Santiago Guerra de KCH Radio, Christian Solano y Jhonnier Chalá son los dos nuevos jugadores vistos por la directiva de Emelec. Ambos tienen contratos vigentes con Barcelona.

César Farías no los tomará en cuenta para este año y eso facilitaría su préstamo a Emelec en una operación que dejaría ingresos a Barcelona, además de liberar un cupo de extranjero.

No es la primera vez que ambos clubes fichan a futbolistas con pasado en sus rivales de barrio, solo en las últimas temporadas jugadores como Joao Rojas, Dixon Arroyo, Bryan Carabalí vistieron ambas camisetas.

Vicente Sánchez es virtualmente el nuevo entrenador de Emelec y se entiende que el DT ex Cruz Azul ha dado los permisos para la llegada de los nombres propuestos por la directiva.

Los fichajes de Emelec

Para este 2026, Emelec aún no ficha a más jugadores, solo está firmado Miller Bolaños. El futbolista firmó un contrato con la anterior directiva y se ha presentado a la pretemporada. De momento, interesan otros jugadores como: Brian Oyola, Anthony Landázuri, Marcelo Meli, Aníbal Leguizamón y también interesan otros jugadores como Ignacio Guerrico, Mateo Ortiz y otros.

Cristhian Solano – Barcelona. Foto: Getty

En resumen