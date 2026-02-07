De último momento: Marcelo Gallardo toma una nueva decisión con Kendry Páez en River Plate

Marcelo Gallardo decidió que Kendry Páez debute en la Copa Argentina y no en los próximos partidos de Liga que tendrá que jugar. El volante ecuatoriano está entrenando para recuperar la mejor forma física, sin embargo, ahora el ‘Muñeco’ llegó a una nueva decisión.

De acuerdo, a la información que trasciende desde Argentina, Kendry Páez sí se quedó fuera de la lista de convocados, sin embargo, también el ecuatoriano estuvo concentrando con el resto de sus compañeros y este sábado estará en el Estadio Más Monumental para ver el partido de su equipo.

Kendry viene con una importante inactividad en Francia, puesto que, el jugador no estuvo jugando el último semestre con gran regularidad y en enero apenas y tuvo minutos. De ahí que, el cuerpo técnico decidiera no arriesgarlo y esperar a que esté a tono físico.

Será la primera vez de Kendry Páez como jugador de River Plate observando a sus compañeros en el Estado Monumental. El futbolista ecuatoriano ha generado todo tipo de noticias en Argentina y tiene a la hinchada muy expectante de cada uno de sus pasos.

Kendry Páez tiene un contrato largo en River, puesto que, tanto Chelsea como el ecuatoriano apuestan a que esta sea la plaza de crecimiento y de nuevo nivel para el futbolista ecuatoriano. El ex Independiente del Valle no se terminó de adaptar a Europa.

¿A qué hora juega River Plate vs Tigre y qué canal lo pasa?

El partido de River Plate contra Tigre comenzará desde las 18H00 (EC). El ‘Millonario’ buscará la victoria que lo deje como único líder de su zona hasta que juegue Independiente Rivadavia. El encuentro se podrá ver por el plan Premium de Disney+.

En síntesis:

