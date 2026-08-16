Robert Arboleda entra en planes de dos grandes de LigaPro

Robert Arboleda podría dejar Sao Paulo por una reestructuración que quiere hacer el equipo brasileño y lo ponen en dos grandes de LigaPro.

Robert Arboleda superó su polémica con Sao Paulo y volvió a la titularidad, sin embargo el gigante de Brasil quiere hacer un fuerte recambio en su plantel y el ecuatoriano saldría nuevamente. Dos grandes de LigaPro están pendientes de su situación.

Según medios locales, Liga de Quito y Barcelona tienen a Robert Arboleda como una de las alternativas para el segundo semestre. El central ya fue sondeado por ambos en el mercado anterior.

Con un salario mayor a 50 mil dólares mensuales y un contrato vigente hasta el 2027, su fichaje era imposible para el fútbol ecuatoriano, sin embargo como agente libre aumentan sus opciones.

Robert Arboleda había mostrado intenciones de bajar sus aspiraciones para llegar a Barcelona en su momento, esto respondiendo a que el jugador sería hincha de los ‘amarillos’.

En caso de salir, ofertas no le faltarán en el Brasileirao como pasó ya este mismo año. Cuándo había rumores de una salida por indisciplina, Gremio y Vasco Da Gama negociaron por él.

Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano y Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos.

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