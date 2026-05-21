Todo el continente consternado porque un jugador de Sao Paulo renunció tras el empate con Millonarios

¿Un empate que rompió el vestuario? Conoce al jugador de Sao Paulo que renunció tras el histórico partido ante Millonarios. Lee los detalles.

¿Un error que lo hizo renunciar? El empate entre Sao Paulo y Millonarios por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 no solo dejó un bajo rendimiento por parte del equipo brasileño, uno de sus jugadores decidió consternar a todo el continente renunciando.

Sao Paulo empezó ganando el partido con Millonarios con un gol de Luciano Neves al minuto 9 del primer tiempo y todo estaba servido para que pasaran por arriba al equipo colombiano. Sin embargo, un error de un defensor central fue el preámbulo perfecto para el gol del 1-1 final.

Matheus Dória intentó rechazar un balón y terminó dejándoselo servido a Jorge Cabezas Hurtado. El delantero colombiano condujó en velocidad y con un remate que se desvió en Alan Franco terminó marcando el gol del empate. El técnico Dorival Junior salió a defender a Dória por su error, pero el defensor brasileño ya tenía en mente una decisión que consternó al continente americano.

Jugador de Sao Paulo renunció tras el empate con Millonarios

Este es el jugador de Sao Paulo que renunció. (Foto: Getty Images)

“El São Paulo Fútbol Club comunica la rescisión contractual con el defensor Dória. El jugador, que inició su segunda etapa a principios de esta temporada, tenía vínculo con el Tricolor hasta el final de 2027. En la reincorporación del plantel tras el duelo contra el Millonarios-COL, en la tarde del miércoles (20), en el SuperCT, el defensor se acercó a la Dirección de Fútbol y solicitó su desvinculación del club motivada por cuestiones personales. Los representantes del São Paulo dialogaron con el jugador y evaluaron alternativas, pero el atleta reiteró su decisión de forma definitiva. Con ello, el club y el equipo del jugador alinearon la rescisión contractual, con el atleta renunciando a todos los valores relativos a su contrato. El São Paulo Fútbol Club agradece al jugador por la dedicación demostrada durante su segunda etapa y refuerza su apoyo y solidaridad en este momento”, publicó en X el equipo brasileño.

La última fecha del grupo de Sao Paulo y Millonarios en Copa Sudamericana

Todo en el Grupo C se define en la última fecha. Mientras Sao Paulo llega siendo líder con nueve puntos y enfrenta a Boston River en Brasil, Millonarios juega ante O’Higgins en Colombia siendo segundo del grupo con ocho unidades. Ambos partidos se juegan el martes 26 de mayo a las 5:00 P.M. El equipo que termine primero clasifica a octavos de final y el que termine segundo accede a los dieciseisavos de final.

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