Robert Arboleda protagonizó una gigante polémica hace varios “meses” cuando desapareció de Sao Paulo. El central asomó en Ecuador en diferentes fiestas y polémicas. Sin embargo, regresó a Brasil y ahora le hizo un pedido muy insólito al club.
Según la información de Ecuavisa, Robert Arboleda le habría pedido a Sao Paulo regresar a entrenar con el primer equipo. El central ecuatoriano entrena por diferenciado y su futuro ahora mismo es una total incertidumbre, porque el club rechazó el pedido.
Arboleda se volverá a ir de Brasil en los próximos días, puesto que, su intención es seguir el Mundial en Ecuador. Nuevamente, el central volverá al país, después de que se revelaran polémicas imágenes de él en fiestas, mientras Sao Paulo lo estaba buscando.
Por otro lado, el futuro del central ecuatoriano pareciera estar encaminado a llegar a México. Desde esa Liga lo vienen buscando con fuerza y no descartarían un interés para ficharlo. El tricolor ya no tiene espacio en Sao Paulo, pero tiene contrato.
Robert Arboleda ya no entrena con el primer equipo de Sao Paulo. (Foto: GettyImages)
En Ecuador también Arboleda viene sonando para diferentes grandes como Barcelona SC y Liga de Quito. No obstante, el gran sueldo que aún gana el ecuatoriano en Brasil y sus pretensiones económicas lo acaban alejando de volver a la LigaPro.
Los números de Arboleda en esta temporada
Hasta su gran polémica en Brasil, Arboleda había jugado en esta temporada 11 partidos y sumaba más de 700 minutos en cancha. Las polémicas fuera de la cancha le impidieron terminar un ciclo por todo lo alto en Sao Paulo, a donde llegó en 2017.
Los equipos de Brasil que buscarían a Robert Arboleda
Arboleda también se ha metido en planes de diferentes equipos brasileños como Vitoria, Vasco Da Gama y también Atlético Mineiro. No obstante, se ve poco probable que Sao Paulo lo deje ir a un mismo equipo en Brasil.
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Datos clave:
- Robert Arboleda entrena por separado tras el rechazo del Sao Paulo a su pedido.
- 11 partidos disputó el defensa central ecuatoriano antes de su polémica en Brasil.
- México asoma como el destino más probable para el futuro deportivo del jugador.