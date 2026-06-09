Robert Arboleda estaría lejos de seguir en Sao Paulo y ahora se mudaría a jugar a otro grande de Brasil.

Arboleda protagonizó una gigante polémica hace poco en Sao Paulo. El jugador ecuatoriano estuvo relacionado con una posible salida, después de ausentarse de los entrenamientos sin justificativo. Ahora finalmente parece que todo tendrá un desenlace con una salida.

De acuerdo a la revelación de Diario Olé, Robert Arboleda podría irse a jugar a Santos con Neymar para el segundo semestre. El central ecuatoriano tiene la opción de mudarse y seguir jugando en Brasil, después de que también hace poco Sao Paulo rechazara la opción de que vuelva a entrenar con el primer equipo.

A Robert Arboleda también se lo relacionó con un posible regreso a Ecuador, no obstante, el delantero aún está lejos y en otro escalón económico de llegar a jugar en LigaPro. Clubes como Barcelona SC y Liga de Quito monitoreaban su eventual fichaje.

Todo parece indicar que el futuro de Arboleda estaría en Brasil, puesto que, no solo es Santos el equipo interesado en su fichaje, sino que también ha sonado para clubes como Vasco Da Gama y también Internacional de Porto Alegre para un posible fichaje.

Robert Arboleda se marchará de Sao Paulo. (Foto: GettyImages)

Sao Paulo tuvo, durante varios años, a Robert Arboleda como uno de los jugadores más importantes de su plantilla. El jugador ecuatoriano es uno de los extranjeros con más partidos con la camiseta del gigante tricolor, pero la historia terminó muy mal.

Publicidad

Todos los equipos interesados en el fichaje de Robert Arboleda

Arboleda se metió en planes de equipos como Vitoria, Atlético Mineiro y Vasco Da Gama. Ahora Santos podría apurar su fichaje y en las próximas horas darse novedades sobre el jugador ecuatoriano.

Encuesta¿Arboleda debería volver a la LigaPro? ¿Arboleda debería volver a la LigaPro? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: