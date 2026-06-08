¿Se lesionó con Kendry Páez y Yeboah? Beccacece rompe el silencio a poco del debut mundialista

La Selección de Ecuador goleó a Guatemala en el último amistoso antes del Mundial 2026. Sin embargo, la gran tensión llegó por las lesiones que presentaron Kendry Páez y John Yeboah. Ambos jugadores salieron asistidos por los médicos.

Las tensiones quedaron elevadas en Ecuador por las posibles lesiones de estos jugadores, pero el mismo Sebastián Beccacece confesó cómo están los jugadores de ‘La Tri’: “Yeboah, Alan Minda y Kendry están bien”, comentó el entrenador en rueda de prensa.

Por lo cual, los 3 jugadores estarán disponibles para el partido contra la Selección de Costa de Marfil. Sobre todo, John Yeboah, que es el jugador titular que estará en cancha con Beccacece. El futbolista se ha ganado un espacio en el dibujo del entrenador.

Por otro lado, Kendry Páez también preocupó a varios hinchas, pero el jugador estará bien. El futbolista de River Plate volverá a estar disponible como variante, puesto que, aunque jugó contra Guatemala, se ve casi imposible que sea titular en el Mundial.

Kendry Páez salió con molestias ante Guatemala. (Foto: Imago)

Otro jugador que también estaba con molestias en la Selección de Ecuador es Alan Minda. No obstante, el extremo también está bien y podría pelear por un lugar en el once para la Copa del Mundo. La decisión final la tendrá Sebastián Beccacece.

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¿Cuándo debuta Ecuador en el Mundial 2026?

La Selección de Ecuador debutará en el Mundial 2026 el próximo domingo, 14 de junio de 2026. El encuentro será ante Costa de Marfil y comenzará desde las 18H00 (EC).

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