El colombiano que FIFA ha convocado para la final del Mundial 2026

FIFA ya confirmó a todos los elegidos para el choque entre España y Argentino. Un colombiano ha sido llamado para la definición en Nueva Jersey.

Por medio de las redes sociales y la página web, la FIFA ha confirmado a los árbitros elegidos para la final del próximo 19 de julio en la ciudad de Nueva Jersey entre España y Argentina. Un colegiado colombiano se cuela entre los elegidos para impartir justicia en el partido más importante de toda la competición.

Desde la FIFA confirmaron que Slavko Vinčić será el árbitro principal del encuentro. Estará acompañado por varios de sus principales asistentes en torneos de la UEFA, pero la noticia llega al entender que el colombiano Nicolás Gallo dirá presente desde la sala VAR. Tendrá el rol de AVAR durante la final del día domingo entre España y Argentina.

Por rol de AVAR entendemos la labor de árbitro asistente de vídeo. Un trabajo donde el árbitro elegido es miembro de un equipo arbitral que asiste al árbitro principal del VAR observando jugadas en directo y registrando posibles incidencias en las jugadas vitales del encuentro. Gallo será vital para detectar injusticias y anticiparse a posibles errores del colegiado Vinčić.

Al colombiano le llega seguramente la oportunidad de su vida en una Copa del Mundo plagada de polémica. Las decisiones arbitrales han sido noticia a lo largo de todo el certamen y no ocurrirá algo distinto en una definición donde para muchos se aprietan los dos combinados más fuertes del panorama de selecciones ahora mismo. Colombia dirá presente en la final del 19 de julio.

Galo, dentro del grupo de AVAR de la final del Mundial: GETTY

Será la edición con mayor cantidad de cámaras a disposición de los árbitros en una final de la Copa del Mundo. Qatar 2022 estrenó una serie de sistemas de videoarbitraje que se han perfeccionado para esta ocasión. Nicolás Gallo contará con 42 cámaras en directo de cara a impartir justicia en la final del Mundial 2026.

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La terna arbitral del España vs. Argentina

Árbitro central: Slavko Vincic

Asistente 1: Tomaz Klancnik

Asistente 2: Andraz Kovacic

Cuarto arbitro: Adham Makhadmeh

Arbitro de reserva: Mohammad Alkalaf

Datos claves