¿Quién es el árbitro de Francia vs Inglaterra en el partido por el tercer puesto en el Mundial 2026?

Francia e Inglaterra definen al tercero del Mundial 2026 con este árbitro en cancha.

Este sábado 18 de julio de 2026 se define el tercero en el Mundial 2026 en el partido entre la Selección de Francia contra la Selección de Inglaterra. Aunque ninguno de los dos equipos está “motivado” por este encuentro, se debe jugar y la FIFA también ya confirmó quien será el árbitro.

¿Quién es el árbitro de Francia vs Inglaterra?

La FIFA confirmó que el árbitro para el partido entre Francia e Inglaterra buscando el tercer puesto del Mundial 2026 es el venezolano, Jesús Valenzuela. El central de CONMEBOL hizo una gigante Copa del Mundo y por eso este es su premio.

Valenzuela destacó en la Copa del Mundo como uno de los mejores árbitros del torneo y de no ser porque Argentina estaba en la final, el central tenía muchas chances de pitar aquel encuentro. El venezolano pitará su último partido en este torneo.

Valenzuela será el árbitro de Francia vs Inglaterra. (Foto: GettyImages)

Este será el cuarto partido de Valenzuela en este Mundial 2026. El central venezolano solo pitó uno de eliminación directa cuando estuvo en los 16avos en el duelo de Costa de Marfil contra Noruega. De ahí pitó dos partidos en grupos y este será su primer encuentro grande.

¿A qué hora juegan Francia vs. Inglaterra?

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 15:00 horas.

Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador y Panamá: 16:00 horas.

Bolivia, Chile, Estados Unidos (ET), República Dominicana y Venezuela: 17:00 horas.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 18:00 horas.

España: 23:00 horas.

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En síntesis: