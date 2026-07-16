David Beckham reconoce lo que Messi le hizo a Inglaterra con dos pases gol en la semifinal del Mundial

Las cámaras de la transmisión de TV lo enfocaron de inmediato tras el gol de Inglaterra y la celebración no se hizo esperar. Sin embargo, la historia no tuvo final feliz para David Beckham en la segunda semifinal del Mundial 2026, y terminó reconociendo lo que Lionel Messi hizo con dos pases gol.
Beckham y Messi han formado una relación tran estrecha en Inter Miami que a uno de los dueños del equipo norteamericano no le importaba llegar a las 7:00 A.M. solo para ver entrenar al ’10’ argentino. No obstante, quedó más que claro que iba por Inglaterra en la semifinal ante Argentina.
Cuando parecía que la clasficación a la final del Mundial 2026 se empezaba a complicar para la Selección Argentina, perdían 1-0 a cinco minutos del final del tiempo reglamentario, Leo Messi cobró un córner en corto, y tras recibir el balón de Rodrigo de Paul, enganchó hacía dentro y asistió a Enzo Fernández para el 1-1 parcial.
La gran asistencia de Messi para la victoria de Argentina a Inglaterra en el Mundial
El pase de gol de Messi a Lautaro Martínez. (Foto: Getty Images)
A pesar de que transcurría el segundo minuto de adición del segundo tiempo, Messi le ganó la banda derecha a Nico O’Reilly, tiró un centro con la pierna derecha y le puso un centro perfecto a Lautaro Martínez para que marcara el gol de la victoria de Argentina 2-1 a Inglaterra. A David Beckham no le quedó otra alternativa que reconocer lo que hicieron los dos pases gol del capitán argentino.
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Beckham reconoce lo que Messi le hizo a Inglaterra con dos pases gol
“Un duro golpe para todos, pero nos quedan recuerdos que inspiran y perduran para siempre… Gracias a nuestro equipo, a nuestra afición y a nuestro país por lo que nos han dado en este Mundial“, publicó Beckham en su cuenta de Instagram.
Post de Beckham tras derrota de Inglaterra. (Foto: Instagram / @davidbeckham)
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En síntesis
- “Un duro golpe” consideró David Beckham la derrota de Inglaterra en el Mundial.
- Lionel Messi dio dos pases de gol para la victoria 2-1 de Argentina.
- David Beckham agradeció a la selección inglesa por los recuerdos mediante su Instagram.