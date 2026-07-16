David Beckham reconoce lo que Messi le hizo a Inglaterra con dos pases gol en la semifinal del Mundial

Conoce la reacción de David Beckham tras los dos pases de gol de Lionel Messi que eliminaron a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026.

Las cámaras de la transmisión de TV lo enfocaron de inmediato tras el gol de Inglaterra y la celebración no se hizo esperar. Sin embargo, la historia no tuvo final feliz para David Beckham en la segunda semifinal del Mundial 2026, y terminó reconociendo lo que Lionel Messi hizo con dos pases gol.

Beckham y Messi han formado una relación tran estrecha en Inter Miami que a uno de los dueños del equipo norteamericano no le importaba llegar a las 7:00 A.M. solo para ver entrenar al ’10’ argentino. No obstante, quedó más que claro que iba por Inglaterra en la semifinal ante Argentina.

Cuando parecía que la clasficación a la final del Mundial 2026 se empezaba a complicar para la Selección Argentina, perdían 1-0 a cinco minutos del final del tiempo reglamentario, Leo Messi cobró un córner en corto, y tras recibir el balón de Rodrigo de Paul, enganchó hacía dentro y asistió a Enzo Fernández para el 1-1 parcial.

La gran asistencia de Messi para la victoria de Argentina a Inglaterra en el Mundial

El pase de gol de Messi a Lautaro Martínez. (Foto: Getty Images)

A pesar de que transcurría el segundo minuto de adición del segundo tiempo, Messi le ganó la banda derecha a Nico O’Reilly, tiró un centro con la pierna derecha y le puso un centro perfecto a Lautaro Martínez para que marcara el gol de la victoria de Argentina 2-1 a Inglaterra. A David Beckham no le quedó otra alternativa que reconocer lo que hicieron los dos pases gol del capitán argentino.

Beckham reconoce lo que Messi le hizo a Inglaterra con dos pases gol

“Un duro golpe para todos, pero nos quedan recuerdos que inspiran y perduran para siempre… Gracias a nuestro equipo, a nuestra afición y a nuestro país por lo que nos han dado en este Mundial“, publicó Beckham en su cuenta de Instagram.

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Post de Beckham tras derrota de Inglaterra. (Foto: Instagram / @davidbeckham)

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