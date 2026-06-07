No se vio en TV: la “ayuda” que usó la Selección de Ecuador y que sería clave en el Mundial 2026

Por las altas temperaturas que existen en el Mundial 2026, a todos sorprendió lo que hizo Ecuador en el amistoso contra Guatemala.

El Mundial de 2026 promete ser uno de los más “calientes” en la historia por las altas temperaturas que habrá en los partidos. Por lo cual, varias selecciones vienen trabajando en diferentes estrategias para que esto no afecte y la FIFA también habilitó el minuto de hidración.

Fue justamente en esta pausa de hidratación que se pudo ver como la Selección de Ecuador implementó una nueva “ayuda” que sorprendió a todos. Los jugadores recibieron “mochilas de enfriamiento”, como lo reveló Juan Francisco Rueda.

A los jugadores les dieron una mochila con paños o gel frío para reducir la temperatura corporal de cada uno de los futbolistas. Esto los ayuda a regresar a la cancha un poco más “frescos” y también a mermar el gran cansancio acumulado de los minutos.

Este tipo de estrategias puede marcar la “diferencia” en un torneo como el Mundial y también en un fútbol como el de ahora, donde los detalles son los que llevan a los equipos al siguiente nivel. Ecuador se impuso a Guatemala con un marcador de 3 a 0.

¡Las mochilas de enfriamiento! 🥶 @LaTri 🇪🇨 ha implementado las ‘Cooling Vests’ o mochilas de enfriamiento.



Reducen la temperatura corporal, ideal para las altas temperaturas en #USA 🇺🇸 durante el Mundial 🏆 pic.twitter.com/aCn9R66b3B — Juan Francisco Rueda (@juanfranrueda_) June 7, 2026

Ecuador jugará en sedes como Philadelphia, Kansas y también New York. En estos espacios se calcula que la temperatura promedio superaría los 30 grados y también habría una altísima humedad, por lo cual, será normal ver las pausas de hidratación.

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Los partidos que jugará Ecuador en el Mundial 2026

Quedan 7 días para el debut de Ecuador en el Mundial 2026 y así está su calendario para este torneo:

Costa de Marfil vs Ecuador (14/6)

Ecuador vs Curazao (20/6)

Ecuador vs Alemania (25/6)

Encuesta¿Podrá Ecuador llegar lejos en el Mundial 2026? ¿Podrá Ecuador llegar lejos en el Mundial 2026? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

La Selección de Ecuador implementó mochilas de enfriamiento durante la pausa de hidratación.

implementó mochilas de enfriamiento durante la pausa de hidratación. Un triunfo 3 a 0 consiguió Ecuador ante Guatemala previo al Mundial.

consiguió Ecuador ante Guatemala previo al Mundial. El debut de Ecuador ante Costa de Marfil será el 14 de junio.