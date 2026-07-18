El DT de Chelsea ya tomó una decisión final con Kendry Páez después de lo que fue su mal Mundial.

Kendry Páez la pasó muy mal en el Mundial 2026 donde apenas y tuvo minutos. Pero es que la última temporada era ya mala para el jugador ecuatoriano. Ahora pensando en el siguiente año, desde Inglaterra revelan lo que sucedería con el volante ecuatoriano.

Ben Jacobs confirma que en las próximas horas se acordaría el final del contrato del préstamo entre Chelsea y River Plate por Kendry Páez. El volante ecuatoriano se marchará a otro club a seguir su carrera, pero no sería en Chelsea donde siga su carrera.

Alonso y el club decidieron que Páez salga de Argentina, tras no tener muchos minutos en River. El ecuatoriano llegó pedido por Marcelo Gallardo, pero de poco sirvió, porque el entrenador argentino se marchó del club poco después de que ficharan al ecuatoriano.

El futuro de Kendry Páez es toda una incertidumbre, el jugador ecuatoriano suena para diferentes Ligas, en Sudamérica y Europa. Su futuro debería buscar un equipo que le dé regularidad, porque en caso de no conseguirla puede perder hasta su lugar en la Selección de Ecuador.

Kendry Páez tuvo un mal Mundial 2026. (Foto: GettyImages)

Páez fue al Mundial 2026 porque Beccacece lo contaba como parte del grupo y apenas tuvo minutos en el último partido. Por lo cual, si sigue esta irregularidad lo más probable es que con un nuevo técnico no tenga esa confianza para las convocatorias.

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El contrato de Kendry Páez con Chelsea

El ecuatoriano tiene un contrato con Chelsea hasta la temporada 2033. Por lo cual, si no lo venden y no encuentra el ritmo esperado, lo más probable es que sean varios años siendo cedido.

Los equipos interesados en Kendry Páez

Son varios los equipos interesados en el fichaje de Kendry Páez y en las próximas horas se podría dar alguna oferta por el jugador ecuatoriano. Equipos como: Ipwich, Mechelen y Atlético de Mineiro vienen siendo relacionados con el jugador tricolor.

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En síntesis:

El volante Kendry Páez finalizará su contrato de préstamo entre Chelsea y River Plate.

finalizará su contrato de préstamo entre Chelsea y River Plate. El futbolista Kendry Páez mantiene un contrato vigente con el Chelsea hasta 2033 .

mantiene un contrato vigente con el Chelsea hasta . Clubes como Ipswich, Mechelen y Atlético Mineiro muestran interés en fichar al ecuatoriano.