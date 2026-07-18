Justin Lerma la rompió en su debut en el Dortmund y ya le pusieron este apodo

El apodo que le pusieron a Justin Lerma los del Borussia Dortmund, después de su debut con gol.

Justin Lerma por fin debutó con los colores del Borussia Dortmund y el ecuatoriano demostró ser un talento que promete en esta temporada con los alemanes. El volante ecuatoriano anotó su primer tanto y eso hizo que el equipo le ponga un apodo.

En sus cuentas oficial, el Borussia Dortmund reconoció el fútbol y ritmo del jugador ecuatoriano en su estreno con estos colores. El club se dedicó a postear fotografías del ex jugador de Independiente del Valle y también bautizó al ecuatoriano como un “Chico espacial”.

Fue un gran estreno de Lerma en Alemania y se espera que el jugador ecuatoriano siga con este ritmo en la pretemporada buscando ganarse un lugar en la temporada. Es su primera experiencia al gran nivel de la élite de Europa.

Lerma demostró una gran capacidad para construir en lo que su primer gol con el Dortmund. El ex jugador de Independiente del Valle también pisó rápido el área para poner el empate. Lerma fue comprado por el equipo alemán hace ya varias temporadas, pero apenas pudo viajar a los 18 años.

Se espera que Lerma no sea prestado en esta temporada y el ecuatoriano puede rendir y ganarse un puesto. Es clave para su futuro asentarse rápido en el club y no repetir lo que, por ejemplo, fue el camino de Kendry Páez que sigue con un futuro incierto, pero sin contar para Chelsea.

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El contrato de Justin Lerma con Borussia Dortmund

Justin Lerma firmó con el Dortmund un contrato por las siguientes temporadas y el ecuatoriano se quedará o también, en el peor de los casos, será prestado a un nuevo equipo. El Borussia también acostumbra a ceder a sus jóvenes talentos a diferentes clubes.

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