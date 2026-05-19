Camisetazo: Revelan los dos equipos de LigaPro que quieren a Hernán Barcos

Hernán Barcos quedó como jugador libre y revelan los dos equipos de LigaPro que lo analizan, entre ellos un grande.

El delantero argentino Hernán Barcos dejó el FC Cajamarca y a sus 42 años de edad se enfrenta a sus últimos seis meses de carrera profesional. El ‘Pirata’ podría cumplir su idea de retirarse en el fútbol ecuatoriano, pero no en Liga de Quito.

Según medios de Ambato, Mushuc Runa es uno de los interesados en traer al ex goleador de Liga para el segundo semestre de LigaPro. El club del ‘Ponchito’ ya habría presentado una oferta formal.

Por su parte El Futbolero señala que Emelec sería el grande de Ecuador que también piense en Hernán Barcos. Los azules buscan un delantero tras la poca efectividad de José Neris y Luca Klimowicz.

Pese a que en lo económico la operación sería factible, es casi descartado que Emelec busque a Hernán Barcos como nuevo goleador. De igual forma los fichajes los tendrá que decidir el nuevo DT.

Hernán Barcos estaría buscando un último club y su salario en FC Cajamarca no sería dificíl de igualar. Medios peruanos reportan que Barcos ganaba cerca de 8 mil dólares.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Angelo Mina Luca Klimowicz, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón, Ignacio Guerrico, Luca Klimowicz, Miller Bolaños.

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En resumen