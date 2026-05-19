Beccacece sorprende a todos con el nombre de 3 jugadores que ahora mismo están entrenando con 'La Tri' y que estarán en los amistosos.

Este martes 19 de mayo de 2026 Sebastián Beccacece salió a dar una rueda de prensa previo al Mundial 2026 y sorprendió a todos con varios nombres que ya entrenan con ‘La Tri’ y que viajarán con la delegación. Los jugadores estarán en los próximos amistosos ante Arabia Saudita y Guatemala.

En rueda de prensa, Sebastián Beccacece comentó que hay 3 jugadores que entrenan en la Casa de la Selección preparando los próximos amistosos. El DT no dudó y aclaró que son estos jugadores: Jackson Porozo, Fricio Caicedo y Malcom Dacosta.

Estos 3 jugadores sorprenden a todos en Ecuador, porque aunque han formado parte de los microciclos de Beccacece ahora mismo pueden meterse en una lista mundialista. El caso de Jackson Porozo había trascendido hace pocos días, pero con Caicedo y Dacosta la sorpresa es total.

En el caso de Fricio Caicedo, el defensor de Liga de Quito, aún no ha debutado en primera categoría, pero cuenta con el apoyo de Beccacece que siempre lo ha tomado en cuenta y podría ser vendido en los próximos meses. El futbolista también viajará a Estados Unidos para los amistosos.

Jackson Porozo entrena con la Selección de Ecuador para los siguientes amistosos. (Foto: GettyImages)

En el caso de Malcom Dacosta, Sebastián Beccacece le viene dando minutos a una joya que puede jugar para la Selección de España, Inglaterra y Colombia. Además, Malcom viene jugando en las inferiores del Bournemouth, y podría llegar a tener minutos en estos amistosos.

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Beccacece confirmó que convocará a varios nombres “nuevos” a Ecuador

En esta misma rueda de prensa, Sebastián Beccacece también aclaró que él convocará a varios “nuevos jugadores” para estos amistosos. La intención es contar con hasta 10 nuevos jugadores, puesto que, algunos futbolistas no estarán en el primer partido ante Arabia Saudita, porque llegan muy justos de ritmo.

¿Cuándo saldrá la lista de 26 jugadores de Ecuador?

La lista definitiva de Ecuador para el Mundial 2026 saldrá hasta el último día que permite la FIFA, confirmó el DT. Por lo cual, este gran listado esperado por todos los aficionados llegaría a finales del mes de mayo o comienzos del mes de junio de 2026.

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Sebastián Beccacece incluyó a Jackson Porozo, Fricio Caicedo y Malcom Dacosta para los amistosos internacionales.

incluyó a Jackson Porozo, Fricio Caicedo y Malcom Dacosta para los amistosos internacionales. Diez jugadores nuevos planea convocar el estratega para los partidos ante Arabia y Guatemala.

planea convocar el estratega para los partidos ante Arabia y Guatemala. Finales de mayo es la fecha prevista para anunciar la lista definitiva de 26 convocados.