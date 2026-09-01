Figura de la Selección de Ecuador confesó que jugó el Mundial 2026 lesionado y eso afectó a su carrera

No tuvo el mejor Mundial 2026 y ahora este titular de la Selección de Ecuador confesó que disputó ese torneo lesionado.

Este lunes 1 de septiembre de 2026 se reveló un secreto a voces, y es que un jugador de la Selección de Ecuador no llegó en el mejor nivel al torneo, puesto que, estaba lesionado. El mismo jugador acaba de revelar que esa decisión acabó afectando a toda su carrera.

En su cuenta de Instagram, Joel Ordóñez rompió el silencio y confesó que en la Copa del Mundo de 2026 estuvo jugando lesionado. El futbolista decidió arriesgar y ahora eso le pasa factura, hizo que su fichaje a la Premier League se termine cayendo.

Joel confesó que fue un partido ante el Saint-Gilloise que recibió un pisotón que después derivó en un fractura. Esto se complicó y se agravó con el trajín del Mundial 2026, donde el central fue titular en los 3 partidos de los 4 que disputó ‘La Tri’ en el Mundial.

“Jugar un Mundial con Ecuador siempre fue uno de los sueños más grandes de mi vida. Con el paso de los entrenamientos y los partidos, el dolor empezó a aumentar. Yo intentaba aguantar y seguir, con el temor de que esa molestia pudiera poner en riesgo mi participación en el Mundial. Por eso muchas veces intenté convivir con el dolor y convencerme de que podía aguantarlo“, escribió el jugador.

Joel Ordóñez fue figura en el Mundial 2026. (Foto: GettyImages)

“Después del primer partido contra Costa de Marfil la situación empezó a empeorar. Antes del partido contra Alemania ya tuve que pedir algo para controlar el dolor y poder jugar. Después terminé con muchísimo dolor, incluso con dificultad para caminar. Pero teníamos el partido contra México por delante y yo solo pensaba en poder estar en la cancha, ayudar a Ecuador e intentar clasificarnos“, avisó Joel Ordóñez.

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En aquel partido contra México, ya Joel salió en el entretiempo y la situación se había agravado totalmente: “Antes de ese partido necesité nuevamente medicación para soportar el dolor. Pero llegó un momento en el que mi pie ya no respondió más y en el entretiempo prácticamente no podía apoyarlo en el piso. Después entendimos realmente lo que había pasado. Aquel golpe había provocado una fisura en el hueso navicular de mi pie y, después de varias semanas entrenando y jugando con esa molestia, los estudios posteriores confirmaron que la lesión se había agravado y que tenía una fractura”, sentenció el jugador.

Joel Ordóñez no pasó los chequeos médicos en el Crystal Palace

El ecuatoriano estaba muy cerca de llegar al Crystal Palace y que este sea su nuevo equipo. El central no logró pasar los chequeos médicos y finalmente seguirá en Brujas. Ahora debe recuperarse y volver pronto a las canchas si quiere cambiar de equipo.

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En síntesis:

Joel Ordóñez reveló que jugó lesionado el Mundial 2026 con la Selección de Ecuador.

reveló que jugó lesionado el Mundial 2026 con la Selección de Ecuador. Crystal Palace descartó el fichaje de Joel Ordóñez tras no superar los exámenes médicos.

descartó el fichaje de tras no superar los exámenes médicos. Brujas mantendrá en sus filas a Joel Ordóñez mientras se recupera de su fractura.