Sebastián Beccacece contó lo ocurrido con Ángelo Preciado

Si algo marcó la jornada anterior de amistosos de la fecha FIFA anterior para la Selección de Ecuador fue lo ocurrido con Ángelo Preciado. El lateral salió molesto con Beccacece cuando fue reemplazado en el primer tiempo y otra vez el DT argentino se refirió al respecto.

“El error fue mío y no de Angelo, uno asume la responsabilidad y se lo dije al grupo. Ángelo es un ser tremendo y comprendió la situación, tenemos muy claros nuestros valores”, dijo Beccacece en rueda de prensa.

“El grupo lo entendió, eso habla de la familiaridad que tenemos con los jugadores porque capaz por ahí otro grupo no lo hubiera entendido. Estamos con constante diálogo con los jugadores y Ángelo lo entendió”, dijo Beccacece quitándole otra vez importancia al tema.

En la doble jornada anterior, Ángelo Preciado fue de los más señalados aunque muchos analizaron que se daba por la posición de carrilero que la ‘Tri’ le exigía, cuando el se desarrolla como lateral.

Se hablaba de que podría haber alguna sanción interna para el jugador o que podría ser suspendido de esta convocatoria, sin embargo con lo dicho por el DT argentino se deduce que Preciado estaría otra vez convocado.

¿Cuándo jugará la Selección de Ecuador?

En el mes de noviembre, la Selección de Ecuador jugará contra Canadá el jueves 13 de noviembre. Mientras que, el 18 de noviembre de 2025 tendrá que enfrentar a Nueva Zelanda. Dos amistosos que pueden consolidar a ‘La Tri’ en el Bombo 2 del sorteo del mundial.

